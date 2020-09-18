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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200918/letalnost-1577466091.html
Депздрав рассказал о летальности коронавируса в Москве
Летальность коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 5,06%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T20:23
2020-09-18T20:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Летальность коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за весь период эпидемии составляет 5,06%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения."Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,42%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 5,06%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Ну вот и вышли на мировой уровень. а то вообще уверяли, что в России медицина чудеса творит. А чудеса творят у нас чиновники и власти.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

Депздрав рассказал о летальности коронавируса в Москве

20:23 18.09.2020
4943
© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Летальность коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 5,06%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,42%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 5,06%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
Популярные комментарии
Ну вот и вышли на мировой уровень. а то вообще уверяли, что в России медицина чудеса творит. А чудеса творят у нас чиновники и власти.
18 сентября, 20:34
Александр НевскийАлександр Невский
300403
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