https://ria.ru/20200918/letalnost-1577466091.html
Депздрав рассказал о летальности коронавируса в Москве
Летальность коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 5,06%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T20:23
2020-09-18T20:23
2020-09-18T20:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Летальность коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за весь период эпидемии составляет 5,06%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения."Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,42%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 5,06%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Александр Невский
Ну вот и вышли на мировой уровень. а то вообще уверяли, что в России медицина чудеса творит. А чудеса творят у нас чиновники и власти.
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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