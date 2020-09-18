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Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20200918/kvartiry-1577448500.html
Глава Камчатки вручил медикам ключи от новых квартир
Сотрудники скорой помощи, врачи Елизовской районной больницы и стоматологической поликлиники получили служебное жилье по госпрограмме поддержки медицины - им... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:30
2020-09-18T15:30
камчатский край
владимир солодов
елизово
камчатский край
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости</strong>. Сотрудники скорой помощи, врачи Елизовской районной больницы и стоматологической поликлиники получили служебное жилье по госпрограмме поддержки медицины - им выделены квартиры в новом доме в городе Елизово, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.Он уточнил, что ключи от девятнадцати квартир в новостройке вручил глава региона Владимир Солодов. Еще десять семей медицинских работников заедут в ближайшие дни."Ключом к развитию здравоохранения является привлечение специалистов и обеспечение их жильем. Сегодня делается новый шаг. Впервые для Елизова такое количество квартир передано для обеспечения врачей и медработников районной больницы, скорой помощи и других разных направлений: комфортабельные, красивые и удобные квартиры в этом динамично развивающемся районе", – сказал Солодов.По информации пресс-службы, жилье для медиков закупается в рамках федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" нацпроекта "Здравоохранение". Через два месяца в Елизово планируется сдать еще один многоквартирный дом и почти полностью закрыть потребность в служебном жилье для врачей района. "На сегодня мы фокусируемся на медицине, но одновременно с этим квартиры уже получили и другие категории социальных работников. Это и учителя, и работники сферы физической культуры и спорта, и культуры, и ряд других. В целом для нас это является приоритетом по обеспечению квалифицированными кадрами, особенно по дефицитным направлениям", – отметил глава Камчатского края.
https://ria.ru/20200818/1575940930.html
елизово
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владимир солодов, елизово, камчатский край

Глава Камчатки вручил медикам ключи от новых квартир

15:30 18.09.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости. Сотрудники скорой помощи, врачи Елизовской районной больницы и стоматологической поликлиники получили служебное жилье по госпрограмме поддержки медицины - им выделены квартиры в новом доме в городе Елизово, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
Он уточнил, что ключи от девятнадцати квартир в новостройке вручил глава региона Владимир Солодов. Еще десять семей медицинских работников заедут в ближайшие дни.
"Ключом к развитию здравоохранения является привлечение специалистов и обеспечение их жильем. Сегодня делается новый шаг. Впервые для Елизова такое количество квартир передано для обеспечения врачей и медработников районной больницы, скорой помощи и других разных направлений: комфортабельные, красивые и удобные квартиры в этом динамично развивающемся районе", – сказал Солодов.
По информации пресс-службы, жилье для медиков закупается в рамках федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" нацпроекта "Здравоохранение". Через два месяца в Елизово планируется сдать еще один многоквартирный дом и почти полностью закрыть потребность в служебном жилье для врачей района.
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 15:17Камчатский край
Камчатка готовит проект развития индивидуального строительства жилья
"На сегодня мы фокусируемся на медицине, но одновременно с этим квартиры уже получили и другие категории социальных работников. Это и учителя, и работники сферы физической культуры и спорта, и культуры, и ряд других. В целом для нас это является приоритетом по обеспечению квалифицированными кадрами, особенно по дефицитным направлениям", – отметил глава Камчатского края.
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Камчатский крайВладимир СолодовЕлизовоКамчатский край
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