https://ria.ru/20200918/kvartiry-1577448500.html

Глава Камчатки вручил медикам ключи от новых квартир

Сотрудники скорой помощи, врачи Елизовской районной больницы и стоматологической поликлиники получили служебное жилье по госпрограмме поддержки медицины - им... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:30

2020-09-18T15:30

2020-09-18T15:30

камчатский край

владимир солодов

елизово

камчатский край

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен - РИА Новости</strong>. Сотрудники скорой помощи, врачи Елизовской районной больницы и стоматологической поликлиники получили служебное жилье по госпрограмме поддержки медицины - им выделены квартиры в новом доме в городе Елизово, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.Он уточнил, что ключи от девятнадцати квартир в новостройке вручил глава региона Владимир Солодов. Еще десять семей медицинских работников заедут в ближайшие дни."Ключом к развитию здравоохранения является привлечение специалистов и обеспечение их жильем. Сегодня делается новый шаг. Впервые для Елизова такое количество квартир передано для обеспечения врачей и медработников районной больницы, скорой помощи и других разных направлений: комфортабельные, красивые и удобные квартиры в этом динамично развивающемся районе", – сказал Солодов.По информации пресс-службы, жилье для медиков закупается в рамках федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" нацпроекта "Здравоохранение". Через два месяца в Елизово планируется сдать еще один многоквартирный дом и почти полностью закрыть потребность в служебном жилье для врачей района. "На сегодня мы фокусируемся на медицине, но одновременно с этим квартиры уже получили и другие категории социальных работников. Это и учителя, и работники сферы физической культуры и спорта, и культуры, и ряд других. В целом для нас это является приоритетом по обеспечению квалифицированными кадрами, особенно по дефицитным направлениям", – отметил глава Камчатского края.

https://ria.ru/20200818/1575940930.html

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камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов, елизово, камчатский край