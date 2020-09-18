https://ria.ru/20200918/krym-1577450755.html

Аксенов прокомментировал репортаж NBC о Крыме

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никаких украинских подразделений на полуострове нет и назвал репортаж американского телеканала NBC странной и... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:00

2020-09-18T16:00

2020-09-18T17:25

сергей аксенов (политик)

республика крым

сша

украина

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости.</strong> Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> заявил, что никаких украинских подразделений на полуострове нет и назвал репортаж американского телеканала NBC странной и провокационной информацией.Ранее российское посольство в Вашингтоне выразило обеспокоенность репортажем NBC, в котором упоминается американская поддержка "украинским подразделениям" в Крыму. Другими словами, подчеркнули в посольстве, неназванные официальные лица <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> говорят о том, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах, в данном случае они говорят конкретно о России."Конечно, никаких "украинских подразделений" в Крыму нет и быть не может. Возможно, эта странная и провокационная информация является следствием географического идиотизма, свойственного многим американским журналистам и политикам", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "<a href="https://vk.com/aksenovrk" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".При этом, по его словам, не секрет и не новость, что США поддерживают и подстрекают киевский режим в его деструктивной деятельности по отношению к Крыму."Это касается в том числе попыток шпионажа и совершения терактов на нашей территории. Хочу еще раз подчеркнуть: наши силовые структуры обладают мощнейшим военным и контртеррористическим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые угрозы и в полном объеме обеспечить безопасность крымчан", — отметил Аксенов.

https://ria.ru/20200918/vmeshatelstvo-1577444807.html

https://ria.ru/20200918/krym-1577444653.html

v.p.neznamov Что верно, то верно: в географический идиотизм впадает все больше и больше представителей правящего класса США. 31

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республика крым

сша

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), республика крым, сша, украина, в мире