https://ria.ru/20200918/krym-1577444653.html

В Госдуме прокомментировали репортаж NBC о Крыме

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя сообщение о поддержке США "украинских подразделений" в Крыму, подчеркнул, что испытав "острие меча российского... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:36

2020-09-18T14:36

2020-09-18T14:36

руслан бальбек

москва

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a>, комментируя сообщение о поддержке США "украинских подразделений" в Крыму, подчеркнул, что испытав "острие меча российского правосудия", желание лезть в Крым у украинских диверсантов поутихло.Ранее сообщалось, что посольство России в Вашингтоне выразило обеспокоенность из-за материала NBC, в котором упоминалась американская поддержка "украинских подразделений" в Крыму."После финансирования Аль-Каиды* Соединенные Штаты фактически объявили себя центром поддержки мирового экстремизма, к которому в надежде на подачки стекаются криминальные шайки со всего мира. Ну, а поддержка отъявленных украинских националистов для проведения диверсий на территории Крыма - это как само собой разумеющееся, а потом эти люди учат весь мир понятиям добра и гуманизма. Думаю, что мои мысли у европейских политиков на языке, вот только вслух произнести не решаются, а для Украины это голубая мечта: что-нибудь взорвать в Крыму на американские деньги", - заявил Бальбек РИА Новости.Депутат также отметил, что "все эти украинские диверсионные деятели уже испытали на себе острие меча российского правосудия". "Думаю, что у многих желание лезть в Крым сильно поутихло", - добавил он.NBC News упоминало об "украинских подразделениях в Крыму" в контексте слухов о наградах талибам со стороны России за убийство американских солдат. Телеканал назвал это "возмездием" <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за поддержку "украинских подразделений в Крыму".Эту информацию уже опровергали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и Белом доме. Американские военные также заявили, что скептически относятся к подобным сообщениям.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>

https://ria.ru/20200918/krym-1577429309.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан бальбек, москва, республика крым, сша, в мире