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https://ria.ru/20200918/krym-1577444653.html
В Госдуме прокомментировали репортаж NBC о Крыме
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя сообщение о поддержке США "украинских подразделений" в Крыму, подчеркнул, что испытав "острие меча российского... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:36
2020-09-18T14:36
руслан бальбек
москва
республика крым
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a>, комментируя сообщение о поддержке США "украинских подразделений" в Крыму, подчеркнул, что испытав "острие меча российского правосудия", желание лезть в Крым у украинских диверсантов поутихло.Ранее сообщалось, что посольство России в Вашингтоне выразило обеспокоенность из-за материала NBC, в котором упоминалась американская поддержка "украинских подразделений" в Крыму."После финансирования Аль-Каиды* Соединенные Штаты фактически объявили себя центром поддержки мирового экстремизма, к которому в надежде на подачки стекаются криминальные шайки со всего мира. Ну, а поддержка отъявленных украинских националистов для проведения диверсий на территории Крыма - это как само собой разумеющееся, а потом эти люди учат весь мир понятиям добра и гуманизма. Думаю, что мои мысли у европейских политиков на языке, вот только вслух произнести не решаются, а для Украины это голубая мечта: что-нибудь взорвать в Крыму на американские деньги", - заявил Бальбек РИА Новости.Депутат также отметил, что "все эти украинские диверсионные деятели уже испытали на себе острие меча российского правосудия". "Думаю, что у многих желание лезть в Крым сильно поутихло", - добавил он.NBC News упоминало об "украинских подразделениях в Крыму" в контексте слухов о наградах талибам со стороны России за убийство американских солдат. Телеканал назвал это "возмездием" <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за поддержку "украинских подразделений в Крыму".Эту информацию уже опровергали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и Белом доме. Американские военные также заявили, что скептически относятся к подобным сообщениям.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>
https://ria.ru/20200918/krym-1577429309.html
москва
республика крым
сша
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руслан бальбек, москва, республика крым, сша, в мире

В Госдуме прокомментировали репортаж NBC о Крыме

14:36 18.09.2020
759
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Руслан Бальбек . Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя сообщение о поддержке США "украинских подразделений" в Крыму, подчеркнул, что испытав "острие меча российского правосудия", желание лезть в Крым у украинских диверсантов поутихло.
Ранее сообщалось, что посольство России в Вашингтоне выразило обеспокоенность из-за материала NBC, в котором упоминалась американская поддержка "украинских подразделений" в Крыму.
"После финансирования Аль-Каиды* Соединенные Штаты фактически объявили себя центром поддержки мирового экстремизма, к которому в надежде на подачки стекаются криминальные шайки со всего мира. Ну, а поддержка отъявленных украинских националистов для проведения диверсий на территории Крыма - это как само собой разумеющееся, а потом эти люди учат весь мир понятиям добра и гуманизма. Думаю, что мои мысли у европейских политиков на языке, вот только вслух произнести не решаются, а для Украины это голубая мечта: что-нибудь взорвать в Крыму на американские деньги", - заявил Бальбек РИА Новости.
Депутат также отметил, что "все эти украинские диверсионные деятели уже испытали на себе острие меча российского правосудия". "Думаю, что у многих желание лезть в Крым сильно поутихло", - добавил он.
NBC News упоминало об "украинских подразделениях в Крыму" в контексте слухов о наградах талибам со стороны России за убийство американских солдат. Телеканал назвал это "возмездием" США за поддержку "украинских подразделений в Крыму".
Эту информацию уже опровергали в Москве и Белом доме. Американские военные также заявили, что скептически относятся к подобным сообщениям.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Крым - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 11:08
В Совфеде прокомментировали репортаж NBC о Крыме
3801001
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Руслан БальбекМоскваРеспублика КрымСШАВ мире
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