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В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5044, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T23:03
2020-09-18T23:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5044, следует из данных оперативного штаба.Днем ранее сообщалось о восьми умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Если есть лекарство, почему умирают???
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

23:03 18.09.2020 (обновлено: 23:04 18.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5044, следует из данных оперативного штаба.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о восьми умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
0100461
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМосква
Популярные комментарии
Если есть лекарство, почему умирают???
18 сентября, 23:16
nakιs Kamakιsnakιs Kamakιs
370001
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