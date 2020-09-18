https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577467961.html
В Марокко зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Рекордные 2760 случаев заражения коронавирусом за сутки выявлены в Марокко, сообщает министерство здравоохранения королевства. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T21:42
2020-09-18T21:42
2020-09-18T22:38
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распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
марокко
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Рекордные 2760 случаев заражения коронавирусом за сутки выявлены в <a href="http://ria.ru/location_Morocco/" target="_blank" data-auto="true">Марокко</a>, сообщает министерство здравоохранения королевства.Согласно данным минздрава, всего в Марокко зафиксировано 97 264 случая заражения COVID-19, выздоровели 76 690 человек, скончались 1755 пациентов.С начала сентября в королевстве фиксируется заметный рост темпов распространения коронавируса. Ранее власти Марокко продлили режим санитарного чрезвычайного положения в стране на месяц на фоне резкого роста числа заражений COVID-19, он будет действовать до 10 октября.В июне в рамках поэтапного смягчения карантина власти страны начали отменять ряд введенных в связи с COVID-19 ограничений. В частности, была разрешена работа кафе и ресторанов при условии заполняемости не выше 50%, а также коммерческая деятельность в торговых центрах. Также было возобновлено автомобильное и железнодорожное сообщение между городами и авиасообщение внутри страны. С июля частично возобновилось морское и авиационное сообщение с другими странами. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
марокко
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, марокко, в мире
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Рекордные 2760 случаев заражения коронавирусом за сутки выявлены в Марокко
, сообщает министерство здравоохранения королевства.
Согласно данным минздрава, всего в Марокко зафиксировано 97 264 случая заражения COVID-19, выздоровели 76 690 человек, скончались 1755 пациентов.
С начала сентября в королевстве фиксируется заметный рост темпов распространения коронавируса. Ранее власти Марокко продлили режим санитарного чрезвычайного положения в стране на месяц на фоне резкого роста числа заражений COVID-19, он будет действовать до 10 октября.
В июне в рамках поэтапного смягчения карантина власти страны начали отменять ряд введенных в связи с COVID-19 ограничений. В частности, была разрешена работа кафе и ресторанов при условии заполняемости не выше 50%, а также коммерческая деятельность в торговых центрах. Также было возобновлено автомобильное и железнодорожное сообщение между городами и авиасообщение внутри страны. С июля частично возобновилось морское и авиационное сообщение с другими странами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.