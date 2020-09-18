https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577467961.html

В Марокко зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки

Рекордные 2760 случаев заражения коронавирусом за сутки выявлены в Марокко, сообщает министерство здравоохранения королевства. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T21:42

2020-09-18T21:42

2020-09-18T22:38

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Рекордные 2760 случаев заражения коронавирусом за сутки выявлены в <a href="http://ria.ru/location_Morocco/" target="_blank" data-auto="true">Марокко</a>, сообщает министерство здравоохранения королевства.Согласно данным минздрава, всего в Марокко зафиксировано 97 264 случая заражения COVID-19, выздоровели 76 690 человек, скончались 1755 пациентов.С начала сентября в королевстве фиксируется заметный рост темпов распространения коронавируса. Ранее власти Марокко продлили режим санитарного чрезвычайного положения в стране на месяц на фоне резкого роста числа заражений COVID-19, он будет действовать до 10 октября.В июне в рамках поэтапного смягчения карантина власти страны начали отменять ряд введенных в связи с COVID-19 ограничений. В частности, была разрешена работа кафе и ресторанов при условии заполняемости не выше 50%, а также коммерческая деятельность в торговых центрах. Также было возобновлено автомобильное и железнодорожное сообщение между городами и авиасообщение внутри страны. С июля частично возобновилось морское и авиационное сообщение с другими странами. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

марокко

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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