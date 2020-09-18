Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Порядка 4 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах, при этом ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.
"Ничего еще не закончилось, пандемия продолжается. Мы видим, как сложно она протекает в европейских странах, где начался бурный подъем. В Москве этого нет, небольшие даже поднятия количества заболевших в большей степени связаны с резким увеличением количества тестируемых. Ситуация стабильная, но тем не менее понимаем, что на сегодняшний день в Москве находится около 4 тысяч больных в наших стационарах, за жизнь которых вы (медики - ред.) боретесь", - сказал Собянин в ходе церемонии награждения медицинских работников Москвы.
Мэр также отметил, что за период пандемии, "несмотря на трудности и сложности, наше здравоохранение стало не слабее, а прочнее".
"Все ее (системы здравоохранения - ред.) элементы - скорая помощь, поликлиники, стационары - все начали работать, как единый организм. Я надеюсь, что этот опыт и динамичного развития, и четкой организации всех служб останется после пандемии навсегда на службе московского здравоохранения", - заключил мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.