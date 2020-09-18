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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577453471.html
Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве
Порядка 4 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах, при этом ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной, сообщил в пятницу... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:34
2020-09-18T16:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Порядка 4 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах, при этом ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной, сообщил в пятницу мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Ничего еще не закончилось, пандемия продолжается. Мы видим, как сложно она протекает в европейских странах, где начался бурный подъем. В Москве этого нет, небольшие даже поднятия количества заболевших в большей степени связаны с резким увеличением количества тестируемых. Ситуация стабильная, но тем не менее понимаем, что на сегодняшний день в Москве находится около 4 тысяч больных в наших стационарах, за жизнь которых вы (медики - ред.) боретесь", - сказал Собянин в ходе церемонии награждения медицинских работников Москвы.Мэр также отметил, что за период пандемии, "несмотря на трудности и сложности, наше здравоохранение стало не слабее, а прочнее".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве

16:34 18.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Порядка 4 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах, при этом ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.
"Ничего еще не закончилось, пандемия продолжается. Мы видим, как сложно она протекает в европейских странах, где начался бурный подъем. В Москве этого нет, небольшие даже поднятия количества заболевших в большей степени связаны с резким увеличением количества тестируемых. Ситуация стабильная, но тем не менее понимаем, что на сегодняшний день в Москве находится около 4 тысяч больных в наших стационарах, за жизнь которых вы (медики - ред.) боретесь", - сказал Собянин в ходе церемонии награждения медицинских работников Москвы.
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Мэр также отметил, что за период пандемии, "несмотря на трудности и сложности, наше здравоохранение стало не слабее, а прочнее".
"Все ее (системы здравоохранения - ред.) элементы - скорая помощь, поликлиники, стационары - все начали работать, как единый организм. Я надеюсь, что этот опыт и динамичного развития, и четкой организации всех служб останется после пандемии навсегда на службе московского здравоохранения", - заключил мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
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