https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577452799.html
Стало известно, когда в московских аптеках появится препарат от COVID-19
Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" может появиться в аптеках Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:26
2020-09-18T16:26
2020-09-18T16:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" может появиться в аптеках <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в понедельник, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат применялся только в условиях стационара.Специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла препарата.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/izrail-1577444849.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, общество