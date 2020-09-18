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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577452799.html
Стало известно, когда в московских аптеках появится препарат от COVID-19
Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" может появиться в аптеках Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:26
2020-09-18T16:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" может появиться в аптеках <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в понедельник, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат применялся только в условиях стационара.Специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла препарата.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, москва, общество

Стало известно, когда в московских аптеках появится препарат от COVID-19

16:26 18.09.2020 (обновлено: 16:33 18.09.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой компании "Промомед"Арепливир
Арепливир - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой компании "Промомед"
Арепливир. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" может появиться в аптеках Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
"Не мы занимаемся перевозками, но мы вовлечены в этот процесс - это наша обычная деятельность. В аптека в Москве он появится, наверное, в понедельник, потому что логистическое плечо достаточно короткое", - сказал Младенцев.
В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат применялся только в условиях стационара.
Специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла препарата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваОбщество
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