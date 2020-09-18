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https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577451494.html
Названа рекомендованная цена российского лекарства от коронавируса
Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:10
2020-09-19T01:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.По его словам, пока нет факторов, которые помогли бы удешевить лекарство.Препарат создан на основе фавипиравира, в конце июня он получил одобрение Минздрава, но пока применялся только в условиях стационара. Специалисты "Промомеда" на базе саранского завода "Биохимик" разработали собственную технологию производства полного цикла. В столичных аптеках "Арепливир" может появиться уже в понедельник.Накануне в продажу <a href="https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577411643.html?in=t" target="_blank">поступило</a> еще одно лекарство на основе фавипиравира — "Коронавир" компании "<a href="https://ria.ru/organization_R_farm" target="_blank">Р-Фарм</a>".За последние сутки в России выявили 5905 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, 134 человека умерли. В целом в стране число заразившихся с начала пандемии достигло 1 091 186, погибли 19 195 пациентов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577411643.html
вот значит цель всего этого..обогатить фармацевтические компании?! пофиг на побочки, жизни народа, главное срубить бабла на людях паникующих на ковиде!
590
Опять лекарство для богатых? Ну, правильно, бедных жизни не важны для государства, даже вредны, заморачиваться ещё с ними, пускай мрут. У пенсионера не хватит денег на 1 упаковку.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Названа рекомендованная цена российского лекарства от коронавируса

16:10 18.09.2020 (обновлено: 01:24 19.09.2020)
214477
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАрепливир
Арепливир - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
По его словам, пока нет факторов, которые помогли бы удешевить лекарство.
"Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась", — пояснил Младенцев.
Препарат создан на основе фавипиравира, в конце июня он получил одобрение Минздрава, но пока применялся только в условиях стационара.
Специалисты "Промомеда" на базе саранского завода "Биохимик" разработали собственную технологию производства полного цикла. В столичных аптеках "Арепливир" может появиться уже в понедельник.
Накануне в продажу поступило еще одно лекарство на основе фавипиравира — "Коронавир" компании "Р-Фарм".
За последние сутки в России выявили 5905 новых случаев COVID-19, 134 человека умерли. В целом в стране число заразившихся с начала пандемии достигло 1 091 186, погибли 19 195 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
вот значит цель всего этого..обогатить фармацевтические компании?! пофиг на побочки, жизни народа, главное срубить бабла на людях паникующих на ковиде!
18 сентября, 16:17
Сильвестр СталлонеСильвестр Сталлоне
4719013564
Опять лекарство для богатых? Ну, правильно, бедных жизни не важны для государства, даже вредны, заморачиваться ещё с ними, пускай мрут. У пенсионера не хватит денег на 1 упаковку.
18 сентября, 16:15
Александр НевскийАлександр Невский
47116510645
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