https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577451494.html

Названа рекомендованная цена российского лекарства от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:10

2020-09-18T16:10

2020-09-19T01:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.По его словам, пока нет факторов, которые помогли бы удешевить лекарство.Препарат создан на основе фавипиравира, в конце июня он получил одобрение Минздрава, но пока применялся только в условиях стационара. Специалисты "Промомеда" на базе саранского завода "Биохимик" разработали собственную технологию производства полного цикла. В столичных аптеках "Арепливир" может появиться уже в понедельник.Накануне в продажу <a href="https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577411643.html?in=t" target="_blank">поступило</a> еще одно лекарство на основе фавипиравира — "Коронавир" компании "<a href="https://ria.ru/organization_R_farm" target="_blank">Р-Фарм</a>".За последние сутки в России выявили 5905 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, 134 человека умерли. В целом в стране число заразившихся с начала пандемии достигло 1 091 186, погибли 19 195 пациентов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577411643.html

Сильвестр Сталлоне вот значит цель всего этого..обогатить фармацевтические компании?! пофиг на побочки, жизни народа, главное срубить бабла на людях паникующих на ковиде! 590

Александр Невский Опять лекарство для богатых? Ну, правильно, бедных жизни не важны для государства, даже вредны, заморачиваться ещё с ними, пускай мрут. У пенсионера не хватит денег на 1 упаковку. 556

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество