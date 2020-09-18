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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577443090.html
В США за сутки выявили более 44 тысяч случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 44,3 тысячи, скончались еще 870 человек, сообщает... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:14
2020-09-18T14:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось на 44,3 тысячи, скончались еще 870 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали 44 360 новых случаев COVID-19 и 870 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.Днем ранее эти показатели составляли 36 782 и 977 соответственно.По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики выявили в США более 6,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и 197 655 летальных исходов. Выздоровели после заражения более 2,5 миллиона человек.Во всем мире, сообщает университет, было выявлено свыше 30 миллионов случаев заражения и более 946 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 20 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США за сутки выявили более 44 тысяч случаев COVID-19

14:14 18.09.2020
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© AP Photo / Bebeto MatthewsЛюди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Bebeto Matthews
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 44,3 тысячи, скончались еще 870 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали 44 360 новых случаев COVID-19 и 870 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.
Днем ранее эти показатели составляли 36 782 и 977 соответственно.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики выявили в США более 6,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и 197 655 летальных исходов. Выздоровели после заражения более 2,5 миллиона человек.
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Вчера, 14:04Распространение нового коронавируса
Израиль первым в мире ввел повторный карантин
Во всем мире, сообщает университет, было выявлено свыше 30 миллионов случаев заражения и более 946 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 20 миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1514602
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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