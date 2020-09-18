https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577443090.html

В США за сутки выявили более 44 тысяч случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 44,3 тысячи, скончались еще 870 человек, сообщает... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:14

2020-09-18T14:14

2020-09-18T14:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось на 44,3 тысячи, скончались еще 870 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали 44 360 новых случаев COVID-19 и 870 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.Днем ранее эти показатели составляли 36 782 и 977 соответственно.По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время медики выявили в США более 6,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и 197 655 летальных исходов. Выздоровели после заражения более 2,5 миллиона человек.Во всем мире, сообщает университет, было выявлено свыше 30 миллионов случаев заражения и более 946 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 20 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577442257.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире