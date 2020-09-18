https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577428434.html

В Москве провели рекордное количество тестов на коронавирус за сутки

Рекордное количество исследований на коронавирусную инфекцию - почти 70 тысяч тестов - провели в Москве за сутки, сообщила журналистам заместитель мэра столицы... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:59

2020-09-18T10:59

2020-09-18T10:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Рекордное количество исследований на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусную инфекцию</a> - почти 70 тысяч тестов - провели в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."С окончанием летнего сезона и возвращением многих жителей к привычному темпу жизни увеличился и спрос на тестирование на коронавирус. Такой повышенный интерес понятен - многие вернулись с дач, вышли на работу, расширили круг контактов и хотят быть уверены в безопасности своей и близких. За последние сутки городские лаборатории провели 69,5 тысячи исследований. Это рекордный показатель с начала пандемии. Всего в Москве сделано уже более 7,5 миллиона ПЦР- и ИФА-тестов на коронавирусную инфекцию", - рассказала Ракова.Она напомнила, что сегодня в городе открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Кроме того, тесты на коронавирус в обязательном порядке берутся у горожан с признаками ОРВИ, у пациентов с пневмонией, а также у всех совместно проживающих с пациентом с подтвержденным COVID-19.Также заммэра напомнила, что в столице проводится скрининг сотрудников, которые находятся в контакте с горожанами – это медицинские и социальные работники, работники образовательных учреждений, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции и другие. Кроме того, тестирование на коронавирус является обязательным условием для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе при плановой госпитализации.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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