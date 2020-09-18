https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577426606.html

В России выявили 5905 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 5905 новых случаев COVID-19, 134 человека умерли, 5339 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:32

2020-09-18T10:32

2020-09-18T11:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> За последние сутки в России выявили 5905 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, 134 человека умерли, 5339 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.При этом у 1446 человек (24,5 процента) нет клинических проявлений.Новые случаи зафиксировали во всех регионах страны за исключением Ненецкого автономного округа. Больше всего их в Москве — 805. В Санкт-Петербурге выявили 206 случаев, в Ростовской области — 172.Наименьшие показатели за сутки отмечены в Чукотском автономном округе — там зарегистрировали одного инфицированного. В Чечне их семь, а в Еврейской автономной области — девять.Накануне сообщалось о 5762 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,5 процента.В целом в стране число заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло 1 091 186. Из них 19 195 человек скончались, 901 207 выздоровели.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, насчитывается 29,7 миллиона случаев COVID-19, 937 тысяч пациентов умерли. Больше всего заболевших в США — 6,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577419838.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество