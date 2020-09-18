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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577426606.html
В России выявили 5905 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 5905 новых случаев COVID-19, 134 человека умерли, 5339 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:32
2020-09-18T11:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> За последние сутки в России выявили 5905 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, 134 человека умерли, 5339 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.При этом у 1446 человек (24,5 процента) нет клинических проявлений.Новые случаи зафиксировали во всех регионах страны за исключением Ненецкого автономного округа. Больше всего их в Москве — 805. В Санкт-Петербурге выявили 206 случаев, в Ростовской области — 172.Наименьшие показатели за сутки отмечены в Чукотском автономном округе — там зарегистрировали одного инфицированного. В Чечне их семь, а в Еврейской автономной области — девять.Накануне сообщалось о 5762 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,5 процента.В целом в стране число заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло 1 091 186. Из них 19 195 человек скончались, 901 207 выздоровели.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, насчитывается 29,7 миллиона случаев COVID-19, 937 тысяч пациентов умерли. Больше всего заболевших в США — 6,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577419838.html
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31
Результат долгожданной свободы разнузданных эгоистов, жаждущих развлечений и удовольствий. Хорошо, что пока ещё не так, как в европе, где в некоторых странах уже снова ввели полную изоляцию в домах...
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 5905 новых случаев коронавируса

10:32 18.09.2020 (обновлено: 11:12 18.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. За последние сутки в России выявили 5905 новых случаев COVID-19, 134 человека умерли, 5339 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
При этом у 1446 человек (24,5 процента) нет клинических проявлений.
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Новые случаи зафиксировали во всех регионах страны за исключением Ненецкого автономного округа. Больше всего их в Москве — 805. В Санкт-Петербурге выявили 206 случаев, в Ростовской области — 172.
Наименьшие показатели за сутки отмечены в Чукотском автономном округе — там зарегистрировали одного инфицированного. В Чечне их семь, а в Еврейской автономной области — девять.
Накануне сообщалось о 5762 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,5 процента.
В целом в стране число заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло 1 091 186. Из них 19 195 человек скончались, 901 207 выздоровели.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 29,7 миллиона случаев COVID-19, 937 тысяч пациентов умерли. Больше всего заболевших в США — 6,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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Понеслось вверх! Всех с простудой туда будут загонять теперь.
18 сентября, 10:37
ААнтивирус
1812109
Результат долгожданной свободы разнузданных эгоистов, жаждущих развлечений и удовольствий. Хорошо, что пока ещё не так, как в европе, где в некоторых странах уже снова ввели полную изоляцию в домах...
18 сентября, 11:03
Владимир БелогорскийВладимир Белогорский
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