В России выявили 5905 новых случаев коронавируса
10:32 18.09.2020 (обновлено: 11:12 18.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. За последние сутки в России выявили 5905 новых случаев COVID-19, 134 человека умерли, 5339 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
При этом у 1446 человек (24,5 процента) нет клинических проявлений.
Новые случаи зафиксировали во всех регионах страны за исключением Ненецкого автономного округа. Больше всего их в Москве — 805. В Санкт-Петербурге выявили 206 случаев, в Ростовской области — 172.
Наименьшие показатели за сутки отмечены в Чукотском автономном округе — там зарегистрировали одного инфицированного. В Чечне их семь, а в Еврейской автономной области — девять.
Накануне сообщалось о 5762 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,5 процента.
В целом в стране число заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло 1 091 186. Из них 19 195 человек скончались, 901 207 выздоровели.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 29,7 миллиона случаев COVID-19, 937 тысяч пациентов умерли. Больше всего заболевших в США — 6,5 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф