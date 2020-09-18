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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577424575.html
В ЕР оценили разрешение амбулаторного применения двух препаратов от COVID
Минздрав поддержал предложение "Единой России" разрешить лечение на дому российскими препаратами от коронавируса, сообщил первый замруководителя фракции ЕР в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:46
2020-09-18T09:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
андрей исаев
госдума рф
единая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Минздрав поддержал предложение "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" разрешить лечение на дому российскими препаратами от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, сообщил первый замруководителя фракции ЕР в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Исаев</a>.В четверг Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир". Как отметил Исаев, они эффективны при легкой и средней форме заболевания, поэтому их применение на дому необходимо. Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах."Семнадцатого августа партия провела расширенное совещание по вопросам лекарственного обеспечения, где я, в частности, обратил внимание на это несоответствие. "Единая Россия" обратилась к Минздраву с просьбой внести необходимые изменения в регистрационные документы. Мы держали ситуацию на контроле и благодарны профильному министерству за быстрое решение вопроса", - цитирует Исаева пресс-служба ЕР.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество

В ЕР оценили разрешение амбулаторного применения двух препаратов от COVID

09:46 18.09.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Андрей Исаев - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минздрав поддержал предложение "Единой России" разрешить лечение на дому российскими препаратами от коронавируса, сообщил первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.
В четверг Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир". Как отметил Исаев, они эффективны при легкой и средней форме заболевания, поэтому их применение на дому необходимо. Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.
"Семнадцатого августа партия провела расширенное совещание по вопросам лекарственного обеспечения, где я, в частности, обратил внимание на это несоответствие. "Единая Россия" обратилась к Минздраву с просьбой внести необходимые изменения в регистрационные документы. Мы держали ситуацию на контроле и благодарны профильному министерству за быстрое решение вопроса", - цитирует Исаева пресс-служба ЕР.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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