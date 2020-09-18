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https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577423215.html
В НИИ имени Склифосовского провели полмиллиона тестов на коронавирус
Лабораторная служба института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы выполнила полумиллионное ПЦР-исследование по... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:20
2020-09-18T09:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Лабораторная служба института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> выполнила полумиллионное ПЦР-исследование по диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."Полмиллиона ПЦР-исследований на ковид провели в Склифе с начала пандемии. Качественное тестирование было и остается одним из важнейших аспектов в борьбе с новой инфекцией. Первый ПЦР-тест лаборатория института Склифосовского провела 20 марта, став в кратчайшие сроки крупнейшим центром лабораторной диагностики коронавирусной инфекции в стране", – рассказал заведующий научным отделом лабораторной диагностики Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Михаил Годков, его слова приводятся в сообщении.Отмечается, что ежедневно в <a href="https://ria.ru/organization_NII_skorojj_pomoshhi_imeni_N_V_Sklifosovskogo" target="_blank">Склифе</a> проводится от 3 до 6 тысяч исследований на коронавирус методом ПЦР. Также специалисты проводят анализ крови на антитела к COVID-19 методом ИФА (ИХЛА). Время проведения исследования не превышает 12 часов с момента доставки образцов в лабораторию."Лаборатория оснащена современным оборудованием отечественного и импортного производства. Установленная лабораторно-информационная система позволяет оперативного отслеживать результаты обследования каждого пациента", – цитируют в сообщении Годкова.Институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского – крупнейший многопрофильный научно-практический центр, занимающийся проблемами скорой медицинской помощи, неотложной хирургии, реанимации, сочетанной и ожоговой травмы, неотложной кардиологии и острых отравлений. Здесь создана во многом уникальная система организации помощи всем категориям больных и пострадавших.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, здоровье - общество, москва

В НИИ имени Склифосовского провели полмиллиона тестов на коронавирус

09:20 18.09.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкЛаборатория научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве
Лаборатория научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Лаборатория научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лабораторная служба института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы выполнила полумиллионное ПЦР-исследование по диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Полмиллиона ПЦР-исследований на ковид провели в Склифе с начала пандемии. Качественное тестирование было и остается одним из важнейших аспектов в борьбе с новой инфекцией. Первый ПЦР-тест лаборатория института Склифосовского провела 20 марта, став в кратчайшие сроки крупнейшим центром лабораторной диагностики коронавирусной инфекции в стране", – рассказал заведующий научным отделом лабораторной диагностики Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Михаил Годков, его слова приводятся в сообщении.
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Отмечается, что ежедневно в Склифе проводится от 3 до 6 тысяч исследований на коронавирус методом ПЦР. Также специалисты проводят анализ крови на антитела к COVID-19 методом ИФА (ИХЛА). Время проведения исследования не превышает 12 часов с момента доставки образцов в лабораторию.
"Лаборатория оснащена современным оборудованием отечественного и импортного производства. Установленная лабораторно-информационная система позволяет оперативного отслеживать результаты обследования каждого пациента", – цитируют в сообщении Годкова.
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Институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского – крупнейший многопрофильный научно-практический центр, занимающийся проблемами скорой медицинской помощи, неотложной хирургии, реанимации, сочетанной и ожоговой травмы, неотложной кардиологии и острых отравлений. Здесь создана во многом уникальная система организации помощи всем категориям больных и пострадавших.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоЗдоровье - ОбществоМосква
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