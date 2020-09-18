В НИИ имени Склифосовского провели полмиллиона тестов на коронавирус
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкЛаборатория научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве
© Пресс-служба мэрии Москвы
Лаборатория научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лабораторная служба института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы выполнила полумиллионное ПЦР-исследование по диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Полмиллиона ПЦР-исследований на ковид провели в Склифе с начала пандемии. Качественное тестирование было и остается одним из важнейших аспектов в борьбе с новой инфекцией. Первый ПЦР-тест лаборатория института Склифосовского провела 20 марта, став в кратчайшие сроки крупнейшим центром лабораторной диагностики коронавирусной инфекции в стране", – рассказал заведующий научным отделом лабораторной диагностики Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Михаил Годков, его слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что ежедневно в Склифе проводится от 3 до 6 тысяч исследований на коронавирус методом ПЦР. Также специалисты проводят анализ крови на антитела к COVID-19 методом ИФА (ИХЛА). Время проведения исследования не превышает 12 часов с момента доставки образцов в лабораторию.
"Лаборатория оснащена современным оборудованием отечественного и импортного производства. Установленная лабораторно-информационная система позволяет оперативного отслеживать результаты обследования каждого пациента", – цитируют в сообщении Годкова.
Институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского – крупнейший многопрофильный научно-практический центр, занимающийся проблемами скорой медицинской помощи, неотложной хирургии, реанимации, сочетанной и ожоговой травмы, неотложной кардиологии и острых отравлений. Здесь создана во многом уникальная система организации помощи всем категориям больных и пострадавших.
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