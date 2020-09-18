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В Москве 1107 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Ещё 1107 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 235 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:11
2020-09-18T09:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Ещё 1107 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число выздоровевших превысило 235 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, в мире

В Москве 1107 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

09:11 18.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ещё 1107 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 235 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1107 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 235 136", - сообщила вице-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 16:49Распространение нового коронавируса
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