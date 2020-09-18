https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577421405.html

На Урале глава района умер от коронавирусной пневмонии

Глава Пластовского района Челябинской области Александр Неклюдов скончался в пятницу от ковидной пневмонии, за его жизнь две недели боролись врачи, сообщила... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T08:22

2020-09-18T08:22

2020-09-18T09:39

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коронавирус в россии

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здоровье - общество

пласт

пластовский район

челябинская область

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/location_Plastovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Пластовского района</a> Челябинской области Александр Неклюдов скончался в пятницу от ковидной пневмонии, за его жизнь две недели боролись врачи, сообщила пресс-служба губернатора региона."Пресс-служба губернатора <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> сообщает о преждевременной кончине Александра Васильевича Неклюдова, который долгие годы возглавлял город <a href="http://ria.ru/location_Plast/" target="_blank" data-auto="true">Пласт</a> и Пластовский муниципальный район, став во многом символом и историей южноуральского местного самоуправления. Смерть настигла Александра Васильевича в возрасте 67 лет в результате ковидной пневмонии, поразившей большую часть легких", - говорится в сообщении.Две недели врачи челябинской областной клинической больницы № 3 боролись за его жизнь, уточняется в сообщении.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил родственникам Неклюдова свои соболезнования, отметив высокие личные и профессиональные качества покойного, авторитет и уважение, которым он заслуженно пользовался у пластовчан и в целом у жителей Южного Урала, добавляется в сообщении.По данным пресс-службы, в 1983 году Неклюдов возглавил совхоз неподалеку от Пласта, а в 1985 году был избран председателем Пластовского горисполкома (аналог современной администрации). С этого момента и до своей кончины Неклюдов возглавлял исполнительную власть сперва города Пласта, а с 2005 года – Пластовского муниципального района. Он десять раз избирался главой Пласта и района, каждый раз - абсолютным большинством голосов. Кроме того, был избран депутатом законодательного собрания Челябинской области (1997-2000 годы).Также, поясняет пресс-служба, с 2017 года Неклюдов возглавлял Совет глав Челябинской области, пользовался огромным авторитетом и большим уважением земляков, имел целый ряд государственных и общественных наград, в том числе знак отличия "Почетный гражданин Челябинской области".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577419838.html

пласт

пластовский район

челябинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пласт, пластовский район, челябинская область