https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577418484.html

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 30 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T01:51

2020-09-18T01:51

2020-09-18T01:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 30 миллионов, сообщает <a href="https://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkins" target="_blank">университет Джонса Хопкинса</a>, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 30 003 378. Скончались 942 989 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 20,3 миллиона заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200917/distantsionno-1577413119.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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