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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200918/kolledzh-1577449003.html
Воробьев: колледжи Подмосковья оснастят по последнему слову техники
Около 50% учеников средних школ в Подмосковье после окончания 9-го класса поступают в колледжи, сообщил губернатор области Андрей Воробьев во время посещения... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:40
2020-09-18T15:40
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости</strong>. Около 50% учеников средних школ в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> после окончания 9-го класса поступают в колледжи, сообщил губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> во время посещения учебного автосервисного центра, функционирующего на базе Щелковского колледжа."Около половины ребят в Подмосковье после 9-го класса идут в колледжи. Наша задача – оснастить каждый из 49 колледжей в области оборудованием по последнему слову техники, тренажерами, которые позволяют реально освоить профессию, быть востребованными. Ключевое – это наставник. Мы приглашаем в колледжи опытных руководителей, знающих нюансы профессии, специфику, современные тенденции. И ребята будут выходить отсюда уже во всеоружии. Кроме того, они участвуют в соревнованиях World Skills, выигрывают золотые медали, которые дают признание всей Московской области", — привели в пресс-службе облправительства слова Воробьева.Центр на базе Щелковского колледжа создан в рамках соглашения между правительством области и ООО "Роберт Бош", подписанного в 2020 году. За счет региона отремонтировано помещение, область помогла приобрести специализированное оборудование. В центре готовят мастеров по ремонту и обслуживанию легковых и грузовых автомобилей, специалистов по диагностике, электрическим и гибридным приводам, электросистемам автомобиля. Все студенты будут трудоустроены в автоцентры с оборудованием "Бош".Как отметили в пресс-службе, в Московской области действует 21 соглашение с работодателями о подготовке кадров, среди стратегических партнеров — "Мерседес", "Хино", "<a href="http://ria.ru/organization_Rostelekom/" target="_blank" data-auto="true">Ростелеком</a>", аэропорты "<a href="http://ria.ru/organization_SHeremetevo/" target="_blank" data-auto="true">Шереметьево</a>" и "<a href="http://ria.ru/organization_Domodedovo_aehroport/" target="_blank" data-auto="true">Домодедово</a>".В Щелковском колледже обучаются 3,7 тысячи человек по 11 направлениям. В 2019 и 2020 годах учебное заведение вошло в топ-100 колледжей РФ. Здесь действует региональный центр компетенций – ведется подготовка к чемпионатам WorldSkills, обучение преподавателей.
https://realty.ria.ru/20200526/1572005109.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Воробьев: колледжи Подмосковья оснастят по последнему слову техники

15:40 18.09.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Московской областиВоробьев: Колледжи Подмосковья оснастят по последнему слову техники
Воробьев: Колледжи Подмосковья оснастят по последнему слову техники - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Около 50% учеников средних школ в Подмосковье после окончания 9-го класса поступают в колледжи, сообщил губернатор области Андрей Воробьев во время посещения учебного автосервисного центра, функционирующего на базе Щелковского колледжа.
"Около половины ребят в Подмосковье после 9-го класса идут в колледжи. Наша задача – оснастить каждый из 49 колледжей в области оборудованием по последнему слову техники, тренажерами, которые позволяют реально освоить профессию, быть востребованными. Ключевое – это наставник. Мы приглашаем в колледжи опытных руководителей, знающих нюансы профессии, специфику, современные тенденции. И ребята будут выходить отсюда уже во всеоружии. Кроме того, они участвуют в соревнованиях World Skills, выигрывают золотые медали, которые дают признание всей Московской области", — привели в пресс-службе облправительства слова Воробьева.
Центр на базе Щелковского колледжа создан в рамках соглашения между правительством области и ООО "Роберт Бош", подписанного в 2020 году. За счет региона отремонтировано помещение, область помогла приобрести специализированное оборудование. В центре готовят мастеров по ремонту и обслуживанию легковых и грузовых автомобилей, специалистов по диагностике, электрическим и гибридным приводам, электросистемам автомобиля. Все студенты будут трудоустроены в автоцентры с оборудованием "Бош".
Как отметили в пресс-службе, в Московской области действует 21 соглашение с работодателями о подготовке кадров, среди стратегических партнеров — "Мерседес", "Хино", "Ростелеком", аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения - РИА Новости, 1920, 26.05.2020
26 мая, 14:07Новости Подмосковья
Глава Подмосковья проинспектировал строительство колледжа в Пушкино
В Щелковском колледже обучаются 3,7 тысячи человек по 11 направлениям. В 2019 и 2020 годах учебное заведение вошло в топ-100 колледжей РФ. Здесь действует региональный центр компетенций – ведется подготовка к чемпионатам WorldSkills, обучение преподавателей.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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