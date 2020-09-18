https://ria.ru/20200918/kolledzh-1577449003.html

Воробьев: колледжи Подмосковья оснастят по последнему слову техники

Около 50% учеников средних школ в Подмосковье после окончания 9-го класса поступают в колледжи, сообщил губернатор области Андрей Воробьев во время посещения... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:40

2020-09-18T15:40

2020-09-18T15:40

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости</strong>. Около 50% учеников средних школ в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> после окончания 9-го класса поступают в колледжи, сообщил губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> во время посещения учебного автосервисного центра, функционирующего на базе Щелковского колледжа."Около половины ребят в Подмосковье после 9-го класса идут в колледжи. Наша задача – оснастить каждый из 49 колледжей в области оборудованием по последнему слову техники, тренажерами, которые позволяют реально освоить профессию, быть востребованными. Ключевое – это наставник. Мы приглашаем в колледжи опытных руководителей, знающих нюансы профессии, специфику, современные тенденции. И ребята будут выходить отсюда уже во всеоружии. Кроме того, они участвуют в соревнованиях World Skills, выигрывают золотые медали, которые дают признание всей Московской области", — привели в пресс-службе облправительства слова Воробьева.Центр на базе Щелковского колледжа создан в рамках соглашения между правительством области и ООО "Роберт Бош", подписанного в 2020 году. За счет региона отремонтировано помещение, область помогла приобрести специализированное оборудование. В центре готовят мастеров по ремонту и обслуживанию легковых и грузовых автомобилей, специалистов по диагностике, электрическим и гибридным приводам, электросистемам автомобиля. Все студенты будут трудоустроены в автоцентры с оборудованием "Бош".Как отметили в пресс-службе, в Московской области действует 21 соглашение с работодателями о подготовке кадров, среди стратегических партнеров — "Мерседес", "Хино", "<a href="http://ria.ru/organization_Rostelekom/" target="_blank" data-auto="true">Ростелеком</a>", аэропорты "<a href="http://ria.ru/organization_SHeremetevo/" target="_blank" data-auto="true">Шереметьево</a>" и "<a href="http://ria.ru/organization_Domodedovo_aehroport/" target="_blank" data-auto="true">Домодедово</a>".В Щелковском колледже обучаются 3,7 тысячи человек по 11 направлениям. В 2019 и 2020 годах учебное заведение вошло в топ-100 колледжей РФ. Здесь действует региональный центр компетенций – ведется подготовка к чемпионатам WorldSkills, обучение преподавателей.

https://realty.ria.ru/20200526/1572005109.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)