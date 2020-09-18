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Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
Заявление члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой о ее похищении передано из СК Белоруссии в МВД, сообщил Глеб Герман... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T23:46
2020-09-18T23:46
мария колесникова
виктор бабарико
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Заявление члена президиума координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> о ее похищении передано из <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> Белоруссии в МВД, сообщил Глеб Герман - пресс-секретарь штаба экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико, который возглавляла Колесникова.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти, они считают, что все обозначенные КС цели и способы законны, основаны на конституции республики. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.Колесникова и еще один член КС – юрист <a href="http://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank" data-auto="true">Максим Знак</a> – проходят подозреваемыми по этому делу, они заключены под стражу. Колесникова через адвоката обратилась к главе СК с требованием привлечь к уголовной ответственности конкретных силовиков, которые оказывали на нее психологическое давление при задержании.
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мария колесникова, виктор бабарико, мвд белоруссии, белоруссия, в мире

Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки

23:46 18.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Заявление члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой о ее похищении передано из СК Белоруссии в МВД, сообщил Глеб Герман - пресс-секретарь штаба экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико, который возглавляла Колесникова.

"Заявление Марии Колесниковой о возбуждении уголовного дела по факту ее похищения и угроз направлено в МВД РБ для проведения проверки", - сказал журналистам Герман.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти, они считают, что все обозначенные КС цели и способы законны, основаны на конституции республики. Генпрокуратура возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
Колесникова и еще один член КС – юрист Максим Знак – проходят подозреваемыми по этому делу, они заключены под стражу. Колесникова через адвоката обратилась к главе СК с требованием привлечь к уголовной ответственности конкретных силовиков, которые оказывали на нее психологическое давление при задержании.
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Мария КолесниковаВиктор БабарикоМВД БелоруссииБелоруссияВ мире
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