https://ria.ru/20200918/kolesnikova-1577470079.html

Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки

Заявление члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой о ее похищении передано из СК Белоруссии в МВД, сообщил Глеб Герман... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T23:46

2020-09-18T23:46

2020-09-18T23:46

мария колесникова

виктор бабарико

мвд белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Заявление члена президиума координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> о ее похищении передано из <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> Белоруссии в МВД, сообщил Глеб Герман - пресс-секретарь штаба экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико, который возглавляла Колесникова.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти, они считают, что все обозначенные КС цели и способы законны, основаны на конституции республики. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.Колесникова и еще один член КС – юрист <a href="http://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank" data-auto="true">Максим Знак</a> – проходят подозреваемыми по этому делу, они заключены под стражу. Колесникова через адвоката обратилась к главе СК с требованием привлечь к уголовной ответственности конкретных силовиков, которые оказывали на нее психологическое давление при задержании.

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, виктор бабарико, мвд белоруссии, белоруссия, в мире