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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/kolesnikova-1577440817.html
Суд продлил арест Марии Колесниковой
Арест члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой продлен до 8 ноября в связи с предъявлением ей обвинения, сообщила РИА... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:48
2020-09-18T13:52
протесты в белоруссии
мария колесникова
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Арест члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> продлен до 8 ноября в связи с предъявлением ей обвинения, сообщила РИА Новости ее адвокат Людмила Казак."Нам обвинение предъявили пару дней назад, позавчера. Соответственно, со стражей ничего не изменится, пока не будет рассмотрена жалоба (защиты на арест Колесниковой, - ред.) в суде... Сейчас по сроку получается, что стража избирается на два месяца. То есть у нее получается, с 8 сентября по 8 ноября она есть, санкционирована. А потом они будут, если сочтут необходимым, продлевать ее", - сообщила Казак РИА Новости.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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мария колесникова, белоруссия, в мире

Суд продлил арест Марии Колесниковой

13:48 18.09.2020 (обновлено: 13:52 18.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Арест члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой продлен до 8 ноября в связи с предъявлением ей обвинения, сообщила РИА Новости ее адвокат Людмила Казак.
"Нам обвинение предъявили пару дней назад, позавчера. Соответственно, со стражей ничего не изменится, пока не будет рассмотрена жалоба (защиты на арест Колесниковой, - ред.) в суде... Сейчас по сроку получается, что стража избирается на два месяца. То есть у нее получается, с 8 сентября по 8 ноября она есть, санкционирована. А потом они будут, если сочтут необходимым, продлевать ее", - сообщила Казак РИА Новости.
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