https://ria.ru/20200918/kolesnikova-1577440817.html
Суд продлил арест Марии Колесниковой
Арест члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой продлен до 8 ноября в связи с предъявлением ей обвинения, сообщила РИА... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:48
2020-09-18T13:48
2020-09-18T13:52
протесты в белоруссии
мария колесникова
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Арест члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> продлен до 8 ноября в связи с предъявлением ей обвинения, сообщила РИА Новости ее адвокат Людмила Казак."Нам обвинение предъявили пару дней назад, позавчера. Соответственно, со стражей ничего не изменится, пока не будет рассмотрена жалоба (защиты на арест Колесниковой, - ред.) в суде... Сейчас по сроку получается, что стража избирается на два месяца. То есть у нее получается, с 8 сентября по 8 ноября она есть, санкционирована. А потом они будут, если сочтут необходимым, продлевать ее", - сообщила Казак РИА Новости.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария колесникова, белоруссия, в мире