https://ria.ru/20200918/kinotavr-1577465765.html

Якутский фильм "Пугало" получил Гран-при "Кинотавра"

Гран-при российского кинофестиваля "Кинотавр" получил якутский фильм Дмитрия Давыдова "Пугало", церемония награждения проходит в Зимнем театре в Сочи в пятницу, РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T20:13

2020-09-18T20:13

2020-09-18T21:38

культура

сочи

культура

кинотавр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577465591_669:0:3022:1323_1400x0_80_0_0_0bcfda2f28fd1b9b7f7c58bad7474df4.jpg

<strong>СОЧИ, 18 сен — РИА Новости.</strong> Гран-при российского кинофестиваля "<a href="https://ria.ru/event_Kinofestival_Kinotavr" target="_blank">Кинотавр</a>" получил якутский фильм Дмитрия Давыдова "Пугало", церемония награждения проходит в Зимнем театре в Сочи в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.Исполнительница главной роли Валентина Романова-Чыскыырай получила приз за лучшую женскую роль."Я в шоке. Якутское кино впервые на "Кинотавре", и сразу Гран-при, мы в шоке", — сказал Давыдов, получая награду.Главная героиня — знахарка, отшельница, ей немного за сорок. Люди избегают ее, но в то же время приходят к ней за чудом в надежде на исцеление.Гильдия киноведов и кинокритиков также вручила фильму "Пугало" приз имени Даниила Дондурея.Призы фестиваля Исполнитель главной роли в фильме Филиппа Юрьева "Китобой" Владимир Онохов получил приз "Кинотавра" за лучшую мужскую роль имени <a href="http://ria.ru/person_Oleg_JAnkovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Олега Янковского</a>. Фильм также получил приз за лучшую режиссуру и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков. Ранее картина была отмечена главным призом в параллельной программе Венецианского фестиваля.За лучший сценарий приз имени <a href="http://ria.ru/person_Gorin_Grigorijj/" target="_blank" data-auto="true">Григория Горина</a> вручили Ивану И. Твердовскому — режиссеру и сценаристу фильма "Конференция" о теракте в Театральном центре на Дубровке.Комедия абсурда Семена Серзина "Человек из Подольска" получила приз имени <a href="http://ria.ru/person_Mikaehl_Tariverdiev/" target="_blank" data-auto="true">Микаэла Таривердиева</a> за лучшую музыку.За лучшую операторскую работу отметили Николая Желудовича (фильм <a href="http://ria.ru/person_Anna_Melikjan/" target="_blank" data-auto="true">Анны Меликян</a> "Трое").За лучший дебют приз получила режиссер Анастасия Пальчикова за фильм "Маша" о бандитских 90-х.Специальный приз жюри за юмор получил фильм "Глубже!" <a href="http://ria.ru/person_Segal_Mikhail/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Сегала</a>."Кинотавр" проходит в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> в формате делового форума с 11 по 18 сентября.

https://ria.ru/20200911/kinotavr-1577112181.html

https://ria.ru/20200918/kinotavr-1577448929.html

5

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, культура, кинотавр