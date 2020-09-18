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https://ria.ru/20200918/kinotavr-1577465765.html
Якутский фильм "Пугало" получил Гран-при "Кинотавра"
Гран-при российского кинофестиваля "Кинотавр" получил якутский фильм Дмитрия Давыдова "Пугало", церемония награждения проходит в Зимнем театре в Сочи в пятницу, РИА Новости, 18.09.2020
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культура
сочи
культура
кинотавр
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<strong>СОЧИ, 18 сен — РИА Новости.</strong> Гран-при российского кинофестиваля "<a href="https://ria.ru/event_Kinofestival_Kinotavr" target="_blank">Кинотавр</a>" получил якутский фильм Дмитрия Давыдова "Пугало", церемония награждения проходит в Зимнем театре в Сочи в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.Исполнительница главной роли Валентина Романова-Чыскыырай получила приз за лучшую женскую роль."Я в шоке. Якутское кино впервые на "Кинотавре", и сразу Гран-при, мы в шоке", — сказал Давыдов, получая награду.Главная героиня — знахарка, отшельница, ей немного за сорок. Люди избегают ее, но в то же время приходят к ней за чудом в надежде на исцеление.Гильдия киноведов и кинокритиков также вручила фильму "Пугало" приз имени Даниила Дондурея.Призы фестиваля Исполнитель главной роли в фильме Филиппа Юрьева "Китобой" Владимир Онохов получил приз "Кинотавра" за лучшую мужскую роль имени <a href="http://ria.ru/person_Oleg_JAnkovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Олега Янковского</a>. Фильм также получил приз за лучшую режиссуру и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков. Ранее картина была отмечена главным призом в параллельной программе Венецианского фестиваля.За лучший сценарий приз имени <a href="http://ria.ru/person_Gorin_Grigorijj/" target="_blank" data-auto="true">Григория Горина</a> вручили Ивану И. Твердовскому — режиссеру и сценаристу фильма "Конференция" о теракте в Театральном центре на Дубровке.Комедия абсурда Семена Серзина "Человек из Подольска" получила приз имени <a href="http://ria.ru/person_Mikaehl_Tariverdiev/" target="_blank" data-auto="true">Микаэла Таривердиева</a> за лучшую музыку.За лучшую операторскую работу отметили Николая Желудовича (фильм <a href="http://ria.ru/person_Anna_Melikjan/" target="_blank" data-auto="true">Анны Меликян</a> "Трое").За лучший дебют приз получила режиссер Анастасия Пальчикова за фильм "Маша" о бандитских 90-х.Специальный приз жюри за юмор получил фильм "Глубже!" <a href="http://ria.ru/person_Segal_Mikhail/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Сегала</a>."Кинотавр" проходит в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> в формате делового форума с 11 по 18 сентября.
https://ria.ru/20200911/kinotavr-1577112181.html
https://ria.ru/20200918/kinotavr-1577448929.html
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сочи, культура, кинотавр

Якутский фильм "Пугало" получил Гран-при "Кинотавра"

20:13 18.09.2020 (обновлено: 21:38 18.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер и сценарист фильма "Пугало" Дмитрий Давыдов и актриса Валентина Романова-Чыскыырай у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр"
Режиссер и сценарист фильма Пугало Дмитрий Давыдов и актриса Валентина Романова-Чыскыырай у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
СОЧИ, 18 сен — РИА Новости. Гран-при российского кинофестиваля "Кинотавр" получил якутский фильм Дмитрия Давыдова "Пугало", церемония награждения проходит в Зимнем театре в Сочи в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Исполнительница главной роли Валентина Романова-Чыскыырай получила приз за лучшую женскую роль.
"Я в шоке. Якутское кино впервые на "Кинотавре", и сразу Гран-при, мы в шоке", — сказал Давыдов, получая награду.
Главная героиня — знахарка, отшельница, ей немного за сорок. Люди избегают ее, но в то же время приходят к ней за чудом в надежде на исцеление.
Гильдия киноведов и кинокритиков также вручила фильму "Пугало" приз имени Даниила Дондурея.
Кинофестиваль Кинотавр. Открытие - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 20:59Культура
Из карантина на красную дорожку. В Сочи открылся "Кинотавр"

Призы фестиваля

Исполнитель главной роли в фильме Филиппа Юрьева "Китобой" Владимир Онохов получил приз "Кинотавра" за лучшую мужскую роль имени Олега Янковского. Фильм также получил приз за лучшую режиссуру и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков. Ранее картина была отмечена главным призом в параллельной программе Венецианского фестиваля.
За лучший сценарий приз имени Григория Горина вручили Ивану И. Твердовскому — режиссеру и сценаристу фильма "Конференция" о теракте в Театральном центре на Дубровке.
Комедия абсурда Семена Серзина "Человек из Подольска" получила приз имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку.
За лучшую операторскую работу отметили Николая Желудовича (фильм Анны Меликян "Трое").
За лучший дебют приз получила режиссер Анастасия Пальчикова за фильм "Маша" о бандитских 90-х.
Специальный приз жюри за юмор получил фильм "Глубже!" Михаила Сегала.
"Кинотавр" проходит в Сочи в формате делового форума с 11 по 18 сентября.
Кадр из фильма Доктор Лиза - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 15:39Культура
Фильм "Доктор Лиза" получил приз зрительских симпатий на "Кинотавре"
7025016
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КультураСочиКультураКинотавр
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