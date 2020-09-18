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В Тюменской области хирурги спасли пациента с "растворенным" кишечником
Хирурги областной больницы №3 в городе Тобольск Тюменской области спасли пациента, у которого практически растворился кишечник, сообщает в пятницу департамент... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:20
2020-09-18T14:20
здоровье - общество
тобольск
тюменская область
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Хирурги областной больницы №3 в городе <a href="http://ria.ru/location_Tobolsk/" target="_blank" data-auto="true">Тобольск</a> <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> спасли пациента, у которого практически растворился кишечник, сообщает в пятницу департамент здравоохранения региона."Хирурги областной больницы №3 помогли пациенту с крайне тяжелой патологией. Мужчина обратился с жалобами на острую боль в животе в приемное отделение... Его состояние оценивалось как тяжелое. Пациенту оперативно выполнили необходимые исследования и диагностировали хроническую язву двенадцатиперстной кишки", - говорится в сообщении.Департамент отмечает, что при разрастании язва может повредить кровеносные сосуды и спровоцировать внутреннее кровотечение. К тому же, повреждение стенок кишечника грозит перитонитом – очень опасной для жизни человека патологией. По этой причине язву необходимо было ушить, и дежурный врач госпитализировал больного для проведения экстренной операции.Хирурги понимали: эта операция простой не будет – больной сам предупредил, что болеет давно, но к медикам за помощью не спешил. В запущенных случаях осложнения нередки, но то, с чем им пришлось столкнуться, удивило даже опытных специалистов. В стенке толстого кишечника обнаружили множество сквозных отверстий, а сам орган был поражен обширным некрозом. Пострадали и близлежащие органы - печень, поджелудочная железа, а желчные протоки охватил хронический рубцовый процесс."Объем поражений оказался настолько обширным, что технически было невозможно ушить все повреждения стенки толстого кишечника. Орган практически "растворился" - настолько язвы разъели его стенки", – приводятся в сообщении слова заведующего отделением гнойной хирургии Игоря Амелина.Тобольские хирурги по жизненным показаниям удалили наиболее поврежденные части желудочно-кишечного тракта, после чего искусственно сформировали новое сообщение желудка с кишечником. Операция длилась 3 часа и прошла успешно.В стационаре пациент лечился еще три недели после операции, после чего был направлен на амбулаторное наблюдение. После реабилитации ему предстоит еще одно хирургическое вмешательство – восстановительная операция на толстом кишечнике. После нее он полностью будет здоров и сможет вести привычный образ жизни, сообщает департамент.
https://ria.ru/20200825/operatsiya-1576290764.html
https://ria.ru/20200715/1574404280.html
тобольск
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здоровье - общество, тобольск, тюменская область, общество

В Тюменской области хирурги спасли пациента с "растворенным" кишечником

14:20 18.09.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевХирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Хирурги областной больницы №3 в городе Тобольск Тюменской области спасли пациента, у которого практически растворился кишечник, сообщает в пятницу департамент здравоохранения региона.
"Хирурги областной больницы №3 помогли пациенту с крайне тяжелой патологией. Мужчина обратился с жалобами на острую боль в животе в приемное отделение... Его состояние оценивалось как тяжелое. Пациенту оперативно выполнили необходимые исследования и диагностировали хроническую язву двенадцатиперстной кишки", - говорится в сообщении.
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Департамент отмечает, что при разрастании язва может повредить кровеносные сосуды и спровоцировать внутреннее кровотечение. К тому же, повреждение стенок кишечника грозит перитонитом – очень опасной для жизни человека патологией. По этой причине язву необходимо было ушить, и дежурный врач госпитализировал больного для проведения экстренной операции.
Хирурги понимали: эта операция простой не будет – больной сам предупредил, что болеет давно, но к медикам за помощью не спешил. В запущенных случаях осложнения нередки, но то, с чем им пришлось столкнуться, удивило даже опытных специалистов. В стенке толстого кишечника обнаружили множество сквозных отверстий, а сам орган был поражен обширным некрозом. Пострадали и близлежащие органы - печень, поджелудочная железа, а желчные протоки охватил хронический рубцовый процесс.
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"Объем поражений оказался настолько обширным, что технически было невозможно ушить все повреждения стенки толстого кишечника. Орган практически "растворился" - настолько язвы разъели его стенки", – приводятся в сообщении слова заведующего отделением гнойной хирургии Игоря Амелина.
Тобольские хирурги по жизненным показаниям удалили наиболее поврежденные части желудочно-кишечного тракта, после чего искусственно сформировали новое сообщение желудка с кишечником. Операция длилась 3 часа и прошла успешно.
В стационаре пациент лечился еще три недели после операции, после чего был направлен на амбулаторное наблюдение. После реабилитации ему предстоит еще одно хирургическое вмешательство – восстановительная операция на толстом кишечнике. После нее он полностью будет здоров и сможет вести привычный образ жизни, сообщает департамент.
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Здоровье - ОбществоТобольскТюменская областьОбщество
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