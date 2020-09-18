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Московский инновационный кластер объединил более 17 тысяч организаций
Московский инновационный кластер объединил уже более 17 тысяч организаций, из них 5,6 тысячи из регионов России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:58
2020-09-18T11:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
инфраструктура
сергей собянин
москва
китай
технологии
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Московский инновационный кластер объединил уже более 17 тысяч организаций, из них 5,6 тысячи из регионов России, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.В пятницу он провел заседание наблюдательного совета Московского инновационного кластера, который был создан в 2018 году указом президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. По словам мэра, в тот момент перед властями города стояла задача объединить разрозненные инновационные структуры Москвы в единую систему.Он отметил, что среди них есть не только крупные организации. Свыше 90% участников кластера являются малыми и средними инновационными предприятиями. В кластер входят 11 524 участника из Москвы и 5687 из регионов России.Мэр также добавил, что Москва обладает уникальным потенциалом и входит в топ-10 инновационных городов мира. Столица России обладает для этого всей мощной инфраструктурой. Научный потенциал составляет 748 организаций, которые выполняют научные исследования и разработки, 210 тысяч человек задействованы в разработке и исследованиях. Инновационная инфраструктура состоит из 182 коворкингов, 36 технопарков, 100 венчурных фондов, 82 площадок для пилотирования в городских условиях, 55 акселерационных программ и другое.Сотрудничество с КитаемКак отметил Собянин, современный мир переживает глубокую технологическую трансформацию, которую не в силах остановить даже такие серьёзные потрясения, как пандемия коронавируса. Наоборот, современные технологии позволяют эффективно бороться с ранее неизвестными болезнями и другими угрозами. Россия и Китай использовали новые технологии для борьбы с коронавирусом и достигли больших успехов в сохранении жизни людей, чем другие страны мира.Он добавил, что Россия и Китай поставили амбициозные задачи для форсированного технологического развития на базе взаимного сотрудничества и кооперации. Москва готова к самому широкому сотрудничеству с партнёрами из Китая.Московский инновационный кластер создан для развития инноваций и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом. Оператором кластера является фонд "Московский инновационный кластер" - специализированная организация, учрежденная правительством Москвы, которая администрирует процессы, присваивает статусы, обеспечивает работу IT-платформы, сопровождает деятельность участников и претендентов на статус участника. Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет.
https://ria.ru/20200916/moskva-1577321252.html
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инфраструктура, сергей собянин, москва, китай, технологии

Московский инновационный кластер объединил более 17 тысяч организаций

11:58 18.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Московский инновационный кластер объединил уже более 17 тысяч организаций, из них 5,6 тысячи из регионов России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В пятницу он провел заседание наблюдательного совета Московского инновационного кластера, который был создан в 2018 году указом президента России Владимира Путина. По словам мэра, в тот момент перед властями города стояла задача объединить разрозненные инновационные структуры Москвы в единую систему.
"Мы должны были создать универсальную платформу, с помощью которой научные организации, университеты, большие, средние и малые предприятия могли бы объединить свои идеи и ресурсы, а также производственные возможности для выпуска инновационной продукции. <...> Участниками кластера сегодня стало свыше 17 тысяч инновационных предприятий", - сказал Собянин.
Он отметил, что среди них есть не только крупные организации. Свыше 90% участников кластера являются малыми и средними инновационными предприятиями. В кластер входят 11 524 участника из Москвы и 5687 из регионов России.
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Мэр также добавил, что Москва обладает уникальным потенциалом и входит в топ-10 инновационных городов мира. Столица России обладает для этого всей мощной инфраструктурой. Научный потенциал составляет 748 организаций, которые выполняют научные исследования и разработки, 210 тысяч человек задействованы в разработке и исследованиях. Инновационная инфраструктура состоит из 182 коворкингов, 36 технопарков, 100 венчурных фондов, 82 площадок для пилотирования в городских условиях, 55 акселерационных программ и другое.

Сотрудничество с Китаем

Как отметил Собянин, современный мир переживает глубокую технологическую трансформацию, которую не в силах остановить даже такие серьёзные потрясения, как пандемия коронавируса. Наоборот, современные технологии позволяют эффективно бороться с ранее неизвестными болезнями и другими угрозами. Россия и Китай использовали новые технологии для борьбы с коронавирусом и достигли больших успехов в сохранении жизни людей, чем другие страны мира.
"Мы также видим, что Москва и Пекин являются лидерами глобальной технологической трансформации. <...> Я уверен, что сотрудничество в сфере поддержки инноваций будет особенно полезным и продуктивным. Такое сотрудничество полностью отвечает тем задачам, которые поставили лидеры наших стран, объявившие 2020-2021 годы годами российско-китайского научно-технологического инновационного сотрудничества", - подчеркнул мэр.
Он добавил, что Россия и Китай поставили амбициозные задачи для форсированного технологического развития на базе взаимного сотрудничества и кооперации. Москва готова к самому широкому сотрудничеству с партнёрами из Китая.
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Московский инновационный кластер создан для развития инноваций и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом. Оператором кластера является фонд "Московский инновационный кластер" - специализированная организация, учрежденная правительством Москвы, которая администрирует процессы, присваивает статусы, обеспечивает работу IT-платформы, сопровождает деятельность участников и претендентов на статус участника. Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниИнфраструктураСергей СобянинМоскваКитайТехнологии
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