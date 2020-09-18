https://ria.ru/20200918/inflyatsiya-1577451549.html

Набиуллина сравнила инфляцию с градусником для экономики

Инфляцию можно сравнить с градусником, позволяющим измерить отклонение экономики от ее потенциала, на долгосрочные факторы экономического роста теми... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:34

2020-09-18T16:34

2020-09-18T18:41

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

инфляция

экономика

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Инфляцию можно сравнить с градусником, позволяющим измерить отклонение экономики от ее потенциала, на долгосрочные факторы экономического роста теми инструментами, которые есть у Центрального Банка, повлиять невозможно, заявила в ходе пресс-конференции глава <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a>.Отвечая на вопрос, не собирается ли регулятор отойти от политики таргетирования инфляции в пользу экономического роста и борьбы с безработицей, она, в частности, отметила, что некоторые центральные банки действительно ставят своими целями не только ценовую стабильность, но и экономический рост и уровень безработицы. Но эти цели, по словам Набиуллиной, взаимосвязаны."Когда мы таргетируем инфляцию, мы именно из этого исходим. Да, мы можем повлиять на экономический рост, но в той мере, в которой он отклоняется от потенциала. Как многие говорят, инфляция - это градусник, который позволяет измерять, насколько экономика отклоняется от своего потенциала. На долгосрочные факторы экономического роста мерами, инструментами денежно-кредитной политики, теми инструментами, которые есть у Центрального Банка, повлиять невозможно", - сказала Набиуллина"Поэтому если мы говорим о долгосрочных темпах экономического роста, то это, конечно, структурные меры. Но сейчас… мы видим отклонение от потенциала, поэтому наши решительные меры в области денежно-кредитной политики, мягкая политика позволяют экономике восстанавливаться и приближаться к своему потенциалу", - добавила она.

https://ria.ru/20200904/inflyatsiya-1576797552.html

https://ria.ru/20200915/professii-1577280643.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), инфляция, экономика