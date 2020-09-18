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ФАС оценит ситуацию на рынке гречки после сообщений о росте цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ ситуации на рынке гречки и уже направила соответствующие запросы производителям и поставщикам,... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:06
2020-09-18T17:06
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
генеральная прокуратура рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Федеральная антимонопольная служба (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>) России проводит анализ ситуации на рынке гречки и уже направила соответствующие запросы производителям и поставщикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что проанализировала сообщения СМИ о росте цен на гречку и сделала вывод, что эти данные свидетельствуют о наличии возможных правонарушений, связанных, в первую очередь, с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций. В связи с этим прокурорам субъектов РФ во взаимодействии с антимонопольными органами было поручено организовать дополнительные надзорные мероприятия по этому вопросу.
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РИА Новости
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), генеральная прокуратура рф, экономика

ФАС оценит ситуацию на рынке гречки после сообщений о росте цен

17:06 18.09.2020
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоГречневая крупа
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Гречневая крупа. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ ситуации на рынке гречки и уже направила соответствующие запросы производителям и поставщикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В настоящее время ФАС России проводит анализ ситуации на рынке гречки в связи с публикациями в СМИ. Служба направила соответствующие запросы производителям и поставщикам гречки. По результатам анализа в случае необходимости будут приняты меры антимонопольного реагирования", - заявили в ФАС.
Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что проанализировала сообщения СМИ о росте цен на гречку и сделала вывод, что эти данные свидетельствуют о наличии возможных правонарушений, связанных, в первую очередь, с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций. В связи с этим прокурорам субъектов РФ во взаимодействии с антимонопольными органами было поручено организовать дополнительные надзорные мероприятия по этому вопросу.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Генеральная прокуратура РФЭкономика
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