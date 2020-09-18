https://ria.ru/20200918/grechka-1577454146.html

ФАС оценит ситуацию на рынке гречки после сообщений о росте цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ ситуации на рынке гречки и уже направила соответствующие запросы производителям и поставщикам,... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:06

2020-09-18T17:06

2020-09-18T17:06

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

генеральная прокуратура рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Федеральная антимонопольная служба (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>) России проводит анализ ситуации на рынке гречки и уже направила соответствующие запросы производителям и поставщикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что проанализировала сообщения СМИ о росте цен на гречку и сделала вывод, что эти данные свидетельствуют о наличии возможных правонарушений, связанных, в первую очередь, с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций. В связи с этим прокурорам субъектов РФ во взаимодействии с антимонопольными органами было поручено организовать дополнительные надзорные мероприятия по этому вопросу.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), генеральная прокуратура рф, экономика