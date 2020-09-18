https://ria.ru/20200918/grechka-1577425775.html

Генпрокуратура поручила разобраться с повышением цен на гречку

Генеральная прокуратура РФ поручила проверить, почему повысились цены на гречку и пшено, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:11

2020-09-18T10:11

2020-09-18T10:11

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank">Генеральная прокуратура РФ</a> поручила проверить, почему повысились цены на гречку и пшено, сообщает пресс-служба ведомства."Генеральной прокуратурой <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> проанализированы размещенные в средствах массовой информации сведения о резком росте цен на ряд продовольственных товаров. В частности, согласно приведенным сведениям, на прошедшей неделе значительно повысилась стоимость гречки (на 2,5 тысячи рублей за 1 тонну), увеличилась цена и на пшено", - говорится в сообщении.В ведомстве считают, что данные факты свидетельствует о возможных правонарушениях, связанных, в первую очередь, с картельными соглашениями заинтересованных организаций.Прокурорам регионов дано поручение во взаимодействии с антимонопольными органами организовать дополнительные надзорные мероприятия по обеспечению законности и прав граждан при формировании цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. При выявлении нарушений будут оперативно приняты меры реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.

https://ria.ru/20200917/sigarety-1577384243.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество