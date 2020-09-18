https://ria.ru/20200918/gospodderzhka-1577466577.html

Рязанский губернатор отметил важность поддержки промышленности в регионах

Расширение господдержки позволит региональному промышленному комплексу обрести условия для перезагрузки и дальнейшего поступательного развития, заявил... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T20:38

2020-09-18T20:38

2020-09-18T20:38

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<strong>РЯЗАНЬ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Расширение господдержки позволит региональному промышленному комплексу обрести условия для перезагрузки и дальнейшего поступательного развития, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> на межрегиональном форуме "Развитие промышленных кластеров и технопарков. Перезагрузка".Форум прошел в <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязани</a> в пятницу. Любимов подчеркнул, что с начала текущего года регион совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков России активно прорабатывал вопрос возможного возобновления поддержки промышленных кластеров. <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> России аккумулировал предложения из регионов для рассмотрения на уровне федерального правительства. Решение о возобновлении действия мер поддержки промышленных кластеров было окончательно принято незадолго до рязанского форума."Сегодня нам предстоит максимально конкретно и детально разобрать, как обновленные механизмы поддержки промышленных кластеров и технопарков должны работать на практике. Результаты нашего мозгового штурма лягут в основу обновленной модели региональной промышленной политики в части развития кластеров и технопарков, которую с огромным нетерпением ожидают во всех субъектах России", - сказал Любимов.Глава региона представил опыт Рязанской области по упрощению порядка присоединения к уже действующим кластерам, что дало положительный результат. В настоящее время в области пять кластеров, в составе которых работают 84 предприятия."Экономике нашей страны предстоит серьезный рывок. Обстоятельства жизни претерпели глобальные изменения. Измениться должны и мы, и наши подходы к работе, уровень и характер кооперации. С одной стороны, от регионов сегодня ждут эффективных идей и предложений. С другой – предприятия на местах своими достижениями моментально реагируют на проявление любой помощи и содействия. Успехи бизнеса – успехи региона: эта формула четко работает. С расширением господдержки и возможностями, которые она открывает, региональный промышленный комплекс обретет совершенно новые условия для перезагрузки и дальнейшего поступательного развития", - заявил губернатор.Любимов также рассказал о налоговых преференциях для инвесторов и соответственной законодательной работе. Губернатор обратил внимание на вопрос компенсации затрат частным управляющим компаниям, создающим инфраструктуру промышленных технопарков. Он отметил, что только в Рязанской области на разной стадии находится формирование нескольких индустриальных и промышленных технопарков, и регион крайне заинтересован в активизации этих проектов и повышении их эффективности за счет использования целевых государственных ресурсов.Работа форума была построена в режиме открытого диалога. Сформулированные рекомендации будут направлены в адрес Минпромторга, Минобрнауки и Минэкономразвития России, а также в правительство РФ для рассмотрения при принятии поправок в постановления, регулирующие вопросы реализации кластерной политики. В проект резолюции также войдут рекомендации органам власти субъектов РФ в части развития мер поддержки для участников промышленных кластеров на местах."Предложения, которые были выработаны, касались донастройки тех мер поддержки промышленности, кластеров и технопарков, которые уже существуют, и определенных новаций в этой сфере, нужных инвесторам. Мы были одними из первых, кто просил о таких мерах поддержки на совещаниях федерального уровня. Нас услышали – меня, моих коллег, другие регионы. Министерство хорошо поработало, и уже даны поручения по конкретным срокам. Надеюсь, что наши сегодняшние голоса будут услышаны при подготовке документов", - сказал Любимов.Директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления министерства промышленности и торговли РФ Виталий Хоценко выразил благодарность Любимову за проведение форума. "Рязань дала старт хорошей эстафете по возобновлению мер поддержки для регионов в сфере промышленности", – отметил он.Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко положительно охарактеризовал работу губернатора, под руководством которого в регионе успешно формируются и развиваются кластерные проекты, индустриальный парк и другие производственные территории."Мы хотели рассмотреть механизмы поддержки промышленных кластеров на примере уже сформированного кластера в Рязанской области. В ходе форума был выработан ряд революционных механизмов, направленных на совершенствование нормативно-правовых актов. Все, что было озвучено, все, что делает губернатор, правительство – все направлено на развитие бизнеса", – сказал Шпиленко.В рамках форума Любимов подписал ряд соглашений о взаимодействии правительства Рязанской области и предприятий с целью создания трех промышленных технопарков с совокупным объемом инвестиций в размере 2,72 миллиарда рублей и предполагаемым открытием 1,6 тысячи рабочих мест. Соглашения были заключены с ООО "Управляющая компания "ИНВЕСТ-ПАРК", ООО "Кардинал" и ООО "КОНДРАТА".По словам Любимова, подписание соглашений позволяет на базе площадок, прекративших работу в 1990-е и начале 2000-х годов, создавать индустриальные парки, объединяющие в себе разных производителей, ориентированных на конкретный конечный результат."После подписания соглашений мы на административном уровне одобрили эти проекты, внесли их в реестр Минпромторга РФ, и теперь инвесторы могут претендовать на возмещение части своих затрат, вложенных в инфраструктуру индустриальной площадки", – сказал Любимов.Кроме того, было подписано соглашение между РязГМУ им. Павлова, РГРТУ им. Уткина и участниками промышленного кластера о формировании консорциума, деятельность которого будет направлена на работу в части кадрового обеспечения.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, рязань, рязанская область, экономика