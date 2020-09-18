https://ria.ru/20200918/gosoboronzakaz-1577445917.html
Путин отметил актуальность вопроса совершенствования гособоронзаказа
Вопрос совершенствования законодательства в сфере гособоронзаказа остается актуальным, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:52
2020-09-18T14:52
2020-09-18T14:57
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Вопрос совершенствования законодательства в сфере гособоронзаказа остается актуальным, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика