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Путин отметил актуальность вопроса совершенствования гособоронзаказа
Вопрос совершенствования законодательства в сфере гособоронзаказа остается актуальным, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:52
2020-09-18T14:57
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Вопрос совершенствования законодательства в сфере гособоронзаказа остается актуальным, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.
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владимир путин, политика

Путин отметил актуальность вопроса совершенствования гособоронзаказа

14:52 18.09.2020 (обновлено: 14:57 18.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вопрос совершенствования законодательства в сфере гособоронзаказа остается актуальным, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вопрос совершенствования законодательства в сфере гособоронзаказа остается актуальным", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.
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Владимир ПутинПолитика
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