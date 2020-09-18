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Госдолг России вырастет до рекордных уровней
Пандемия изрядно потрепала российский бюджет — в 2020-м он будет дефицитным. Чтобы пополнить прохудившуюся казну и не сокращать расходы, придется занять три... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T08:00
2020-09-18T08:04
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская.</strong> Пандемия изрядно потрепала российский бюджет — в 2020-м он будет дефицитным. Чтобы пополнить прохудившуюся казну и не сокращать расходы, придется занять три триллиона рублей. Оправданно ли столь резкое увеличение госдолга и насколько это рискованно — в материале РИА Новости. Дефицит вместо профицитаВ 2018-м бюджет исполнили с профицитом в 2,7 процента ВВП — доходы превысили расходы на 2,746 триллиона рублей. В 2019-м профицит составил 1,8 процента ВВП, или 1,968 триллиона. Однако в 2020-м из-за коронавирусного кризиса бюджет резко сжался. По итогам января—августа дефицит превысил 1,7 триллиона. Причем в июле, по сравнению с концом первого полугодия, рост почти на 85 процентов. За восемь месяцев в бюджет поступило 11,7 триллиона рублей — на 1,5 триллиона меньше, чем год назад. Нефтегазовые доходы рухнули на 38 процентов. По предварительным оценкам, годовой дефицит приблизится к четырем процентам ВВП. Как уточнил ранее министр финансов Антон Силуанов, доходов ожидается примерно на четыре триллиона меньше, чем планировалось: недосчитаются 1,5 триллиона нефтегазовых поступлений (по сравнению с базовым уровнем) и около двух триллионов остальных. Как констатировали в Минфине, экономическая ситуация в стране развивается по одному из неблагоприятных сценариев.Однако резать бюджетные расходы (22,561 триллиона) правительство не собирается. "Чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы", уточнил Силуанов, задействуют средства ФНБ. На 1 сентября ФНБ оценивался в 11,7 процента ВВП, или 13,256 триллиона рублей. С 2017-го Минфин копил там нефтегазовые доходы от цен выше 40 долларов за баррель, инвестируя их в корзину иностранных валют: 45 процентов — долларов, столько же — евро и десять — фунтов стерлингов. Теперь это очень пригодилось. Правительство можно понять: секвестр бюджета крайне нежелателен, поскольку сокращение госрасходов усилит рецессию. Вместо этого власти рассчитывают существенно увеличить заимствования. В планах Министерства финансов — разместить на рынке государственные облигации на 5,4 триллиона рублей. Около триллиона уйдет на погашение ранее выпущенных бумаг. Пока на долговом рынке привлекли полтора триллиона. До конца года Минфину нужно занять еще почти три триллиона. У кого заниматьВ 2019-м иностранные инвесторы приобрели три четверти выпущенных облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1,04 триллиона рублей. Однако нынешний кризис вынудил нерезидентов выходить из бумаг развивающихся рынков, в том числе и российских. Только в апреле ОФЗ сбросили на 293 миллиарда. Сейчас Минфин полагается в основном на отечественных инвесторов. Аналитики не исключают и дополнительные выпуски суверенных долговых обязательств, ориентированных на физических лиц. Как отмечает портфельный управляющий QBF Денис Иконников, для дешевого финансирования регулятор воспользуется тем, что ключевая ставка находится на минимальном в истории страны уровне — 4,25 процента годовых. А с учетом того, что спрос населения на инструменты фондового рынка в условиях низких процентов по вкладам растет, люди, вероятно, проявят интерес и к ОФЗ. Так, например, в июле банки отметили высокий спрос на ОФЗ-н — облигации, выпущенные сроком на три года специально для населения на сумму 15 миллиардов рублей. Они выгоднее, чем депозиты, а риски почти столь же низкие.Удастся ли реализовать весь план заимствований? По мнению экспертов, это вполне реально, причем 70-80 процентов инвесторов будут внутренними. Руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев отмечает: в пользу Минфина — прекрасные долговые коэффициенты России. Да и рецессия у нас менее глубокая, чем в большинстве стран. Bloomberg прогнозирует, что в 2020-м экономика России сократится на 4,8 процента, хотя в правительстве говорят о восьми процентах. Как указывает агентство, спад оказался слабее, чем во многих других государствах, потому что потери предприятий в сфере услуг и малом бизнесе, наиболее пострадавших от самоизоляции, не такие масштабные. Наконец, Минфин занимает в рублях, а это не так рискованно, как в иностранной валюте. Ниже, чем у другихНо госдолг, конечно, сильно вырастет. Как следует из проекта федерального бюджета, в 2021-м году этот показатель достигнет 20,3 процента ВВП (23,5 триллиона рублей), в 2022-м — 20,8 (25,8 триллиона), в 2023-м — 21,3 (28,3 триллиона рублей). Такое последний раз было семнадцать лет назад. Тем не менее особых опасностей для страны это не создает."У более 80 процентов государств мира долговая нагрузка относительно ВВП выше, чем в России. А наши международные резервы — 594,4 миллиарда долларов — полностью покрывают прогнозируемое увеличение госдолга до 28,3 триллиона рублей", — указывает портфельный управляющий QBF Денис Иконников."Уровень госдолга в 20-21 процент некритичен для кредитного профиля страны", — подтверждает Татьяна Симонова, руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest.Для сравнения, госдолг Японии — 234,18 процента ВВП, Китая — 54,44, Канады — 83,81, Германии — 59,81. В прошлом году госдолг России составлял 12,3 процента (13,6 триллиона рублей), а в 2020-м, по оценке Минфина, увеличится до 19-ти (20,3 триллиона рублей). Это все еще один из самых низких показателей в мире.
Где наши миллиардеры? Всё равно у них капиталы честно не заработаны, вот и пускай поделятся.
106
А зачем занимать, просто надо раскулачить всех чиновников. И бюджет будет с лехвой полн .
103
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антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Госдолг России вырастет до рекордных уровней

08:00 18.09.2020 (обновлено: 08:04 18.09.2020)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкГраффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге
Граффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пандемия изрядно потрепала российский бюджет — в 2020-м он будет дефицитным. Чтобы пополнить прохудившуюся казну и не сокращать расходы, придется занять три триллиона рублей. Оправданно ли столь резкое увеличение госдолга и насколько это рискованно — в материале РИА Новости.

Дефицит вместо профицита

В 2018-м бюджет исполнили с профицитом в 2,7 процента ВВП — доходы превысили расходы на 2,746 триллиона рублей. В 2019-м профицит составил 1,8 процента ВВП, или 1,968 триллиона. Однако в 2020-м из-за коронавирусного кризиса бюджет резко сжался. По итогам января—августа дефицит превысил 1,7 триллиона. Причем в июле, по сравнению с концом первого полугодия, рост почти на 85 процентов. За восемь месяцев в бюджет поступило 11,7 триллиона рублей — на 1,5 триллиона меньше, чем год назад. Нефтегазовые доходы рухнули на 38 процентов.
По предварительным оценкам, годовой дефицит приблизится к четырем процентам ВВП. Как уточнил ранее министр финансов Антон Силуанов, доходов ожидается примерно на четыре триллиона меньше, чем планировалось: недосчитаются 1,5 триллиона нефтегазовых поступлений (по сравнению с базовым уровнем) и около двух триллионов остальных. Как констатировали в Минфине, экономическая ситуация в стране развивается по одному из неблагоприятных сценариев.
Однако резать бюджетные расходы (22,561 триллиона) правительство не собирается. "Чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы", уточнил Силуанов, задействуют средства ФНБ.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов России Антон Силуанов на совещании по экономическим вопросам
Министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр финансов России Антон Силуанов на совещании по экономическим вопросам
На 1 сентября ФНБ оценивался в 11,7 процента ВВП, или 13,256 триллиона рублей. С 2017-го Минфин копил там нефтегазовые доходы от цен выше 40 долларов за баррель, инвестируя их в корзину иностранных валют: 45 процентов — долларов, столько же — евро и десять — фунтов стерлингов. Теперь это очень пригодилось.
Правительство можно понять: секвестр бюджета крайне нежелателен, поскольку сокращение госрасходов усилит рецессию.
Вместо этого власти рассчитывают существенно увеличить заимствования. В планах Министерства финансов — разместить на рынке государственные облигации на 5,4 триллиона рублей. Около триллиона уйдет на погашение ранее выпущенных бумаг.
Пока на долговом рынке привлекли полтора триллиона. До конца года Минфину нужно занять еще почти три триллиона.

У кого занимать

В 2019-м иностранные инвесторы приобрели три четверти выпущенных облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1,04 триллиона рублей. Однако нынешний кризис вынудил нерезидентов выходить из бумаг развивающихся рынков, в том числе и российских. Только в апреле ОФЗ сбросили на 293 миллиарда. Сейчас Минфин полагается в основном на отечественных инвесторов. Аналитики не исключают и дополнительные выпуски суверенных долговых обязательств, ориентированных на физических лиц.
Как отмечает портфельный управляющий QBF Денис Иконников, для дешевого финансирования регулятор воспользуется тем, что ключевая ставка находится на минимальном в истории страны уровне — 4,25 процента годовых. А с учетом того, что спрос населения на инструменты фондового рынка в условиях низких процентов по вкладам растет, люди, вероятно, проявят интерес и к ОФЗ.
Так, например, в июле банки отметили высокий спрос на ОФЗ-н — облигации, выпущенные сроком на три года специально для населения на сумму 15 миллиардов рублей. Они выгоднее, чем депозиты, а риски почти столь же низкие.
Удастся ли реализовать весь план заимствований? По мнению экспертов, это вполне реально, причем 70-80 процентов инвесторов будут внутренними.
Руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев отмечает: в пользу Минфина — прекрасные долговые коэффициенты России. Да и рецессия у нас менее глубокая, чем в большинстве стран.
Bloomberg прогнозирует, что в 2020-м экономика России сократится на 4,8 процента, хотя в правительстве говорят о восьми процентах. Как указывает агентство, спад оказался слабее, чем во многих других государствах, потому что потери предприятий в сфере услуг и малом бизнесе, наиболее пострадавших от самоизоляции, не такие масштабные.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании Bloomberg
Стенд компании Bloomberg - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд компании Bloomberg
Наконец, Минфин занимает в рублях, а это не так рискованно, как в иностранной валюте.

Ниже, чем у других

Но госдолг, конечно, сильно вырастет. Как следует из проекта федерального бюджета, в 2021-м году этот показатель достигнет 20,3 процента ВВП (23,5 триллиона рублей), в 2022-м — 20,8 (25,8 триллиона), в 2023-м — 21,3 (28,3 триллиона рублей). Такое последний раз было семнадцать лет назад. Тем не менее особых опасностей для страны это не создает.
"У более 80 процентов государств мира долговая нагрузка относительно ВВП выше, чем в России. А наши международные резервы — 594,4 миллиарда долларов — полностью покрывают прогнозируемое увеличение госдолга до 28,3 триллиона рублей", — указывает портфельный управляющий QBF Денис Иконников.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПосетители у стенда "Россия в XXI веке"
Посетители у стенда Россия в XXI веке - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Посетители у стенда "Россия в XXI веке"
"Уровень госдолга в 20-21 процент некритичен для кредитного профиля страны", — подтверждает Татьяна Симонова, руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest.
Для сравнения, госдолг Японии — 234,18 процента ВВП, Китая — 54,44, Канады — 83,81, Германии — 59,81. В прошлом году госдолг России составлял 12,3 процента (13,6 триллиона рублей), а в 2020-м, по оценке Минфина, увеличится до 19-ти (20,3 триллиона рублей). Это все еще один из самых низких показателей в мире.
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Антон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
Популярные комментарии
Где наши миллиардеры? Всё равно у них капиталы честно не заработаны, вот и пускай поделятся.
18 сентября, 09:18
Dmitry IvanovDmitry Ivanov
9360106
А зачем занимать, просто надо раскулачить всех чиновников. И бюджет будет с лехвой полн .
18 сентября, 10:01
RGRafail G
86500012
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