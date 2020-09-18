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Утверждены критерии использования дальневосточного гектара
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил критерии использования дальневосточного гектара для оформления в собственность или аренду, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:15
2020-09-18T09:15
дальневосточный гектар
дальний восток
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> утвердил критерии использования дальневосточного гектара для оформления в собственность или аренду, сообщает пресс-служба кабмина.Ранее Мишустин поручил разработать изменения в закон о "дальневосточном гектаре", благодаря которым граждане, уже получившие и оформившие в собственность землю по программе, смогут получить дополнительный участок."Обладатели дальневосточного гектара смогут оформить его в собственность или долгосрочную аренду, если они используют эту землю в соответствии с определёнными критериями. Их своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в <a href="http://government.ru/news/40429/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a>.Программа "<a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnyjj_gektar/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточный гектар</a>" существует с 2016 года. По ней все граждане России могут бесплатно получить до одного гектара земли в регионах ДФО. На участке разрешается построить дом, обустроить дачу, заниматься сельским хозяйством, бизнесом или организовать туристический проект.Землю предоставляют в безвозмездное пользование на пять лет, а затем её можно оформить в собственность или аренду. Для этого необходимо подтвердить, что земля используется в соответствии с определёнными критериями.Так, в перечень вошли четыре критерия, гражданин вправе выбрать любой из них. Во-первых, это наличие на участке объекта капитального строительства, в том числе незавершённого. Во-вторых, средства, вложенные в эту землю - не менее 30 тысяч рублей. В-третьих, если гражданин продаёт какую-то продукцию, которую произвёл или вырастил на этом участке, доход от этой деятельности на момент подачи заявления должен составлять не менее 30 тысяч рублей. В-четвёртых, наличие результатов деятельности по выбранному направлению освоения участка.Чтобы подтвердить соответствие заявки одному из этих критериев, нужно предоставить необходимые документы. При наличии на участке объекта капитального строительства также потребуется выписка из Единого государственного реестра недвижимости либо технический план, если строительство ещё не завершено.В августе во время поездки на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальний Восток</a> Мишустин в <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенске</a> встретился с гражданами, которые уже получили дальневосточный гектар. Они рассказали премьеру о своём опыте использования земли, обозначили проблемы и обсудили перспективы развития программы.
https://ria.ru/20200812/1575605378.html
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дальневосточный гектар, дальний восток, михаил мишустин, общество

Утверждены критерии использования дальневосточного гектара

09:15 18.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрезентация идей по освоению "дальневосточных гектаров"
Презентация идей по освоению дальневосточных гектаров - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Презентация идей по освоению "дальневосточных гектаров". Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил критерии использования дальневосточного гектара для оформления в собственность или аренду, сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее Мишустин поручил разработать изменения в закон о "дальневосточном гектаре", благодаря которым граждане, уже получившие и оформившие в собственность землю по программе, смогут получить дополнительный участок.
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"Обладатели дальневосточного гектара смогут оформить его в собственность или долгосрочную аренду, если они используют эту землю в соответствии с определёнными критериями. Их своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Программа "Дальневосточный гектар" существует с 2016 года. По ней все граждане России могут бесплатно получить до одного гектара земли в регионах ДФО. На участке разрешается построить дом, обустроить дачу, заниматься сельским хозяйством, бизнесом или организовать туристический проект.
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Землю предоставляют в безвозмездное пользование на пять лет, а затем её можно оформить в собственность или аренду. Для этого необходимо подтвердить, что земля используется в соответствии с определёнными критериями.
Так, в перечень вошли четыре критерия, гражданин вправе выбрать любой из них. Во-первых, это наличие на участке объекта капитального строительства, в том числе незавершённого. Во-вторых, средства, вложенные в эту землю - не менее 30 тысяч рублей. В-третьих, если гражданин продаёт какую-то продукцию, которую произвёл или вырастил на этом участке, доход от этой деятельности на момент подачи заявления должен составлять не менее 30 тысяч рублей. В-четвёртых, наличие результатов деятельности по выбранному направлению освоения участка.
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Чтобы подтвердить соответствие заявки одному из этих критериев, нужно предоставить необходимые документы. При наличии на участке объекта капитального строительства также потребуется выписка из Единого государственного реестра недвижимости либо технический план, если строительство ещё не завершено.
В августе во время поездки на Дальний Восток Мишустин в Благовещенске встретился с гражданами, которые уже получили дальневосточный гектар. Они рассказали премьеру о своём опыте использования земли, обозначили проблемы и обсудили перспективы развития программы.
Как можно использовать дальневосточный гектар - РИА Новости, 1920, 20.02.2017
20 февраля 2017, 18:27Инфографика
Как можно использовать дальневосточный гектарКак можно использовать дальневосточный гектар
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Дальневосточный гектарДальний ВостокМихаил МишустинОбщество
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