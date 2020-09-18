https://ria.ru/20200918/gazoprovod-1577454273.html

Шесть немецких регионов поддержали завершение "Северного потока — 2"

Главы восточногерманских земель на конференции в Берлине выступили за продолжение строительства "Северного потока 2", сообщил еженедельник Spiegel со ссылкой на РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:44

2020-09-18T16:44

2020-09-18T18:31

балтийское море

der spiegel

германия

северный поток — 2

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577072922_0:0:3028:1703_1400x0_80_0_0_7cb57cd8eb852a0443f1d198d3810a4a.jpg

<strong>БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости.</strong> Главы восточногерманских земель на конференции в Берлине выступили за продолжение строительства "Северного потока 2", сообщил еженедельник <a href="https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2F&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F" target="_blank">Spiegel </a>со ссылкой на собственную информацию.Оно также приводит запись из протокола встречи о том, что участники конференции "обсудили проект газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" через Балтийское море,.. он имеет большое значение для <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и многих европейских стран с точки зрения обеспечения энергоснабжения в будущем", поэтому участники "считают завершение строительства балтийского трубопровода разумным и правильным".Spiegel сообщил, что общее заявление по "Северного потоку 2" не было принято на конференции, как это планировалось изначально, из-за критических заявлений земельных объединений партии "Зеленые", которая входит в пять из шести коалиционных правительств земель в Восточной Германии.

1

балтийское море

германия

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балтийское море, der spiegel, германия, северный поток — 2, берлин (город), в мире