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Шесть немецких регионов поддержали завершение "Северного потока — 2"
Главы восточногерманских земель на конференции в Берлине выступили за продолжение строительства "Северного потока 2", сообщил еженедельник Spiegel со ссылкой на РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:44
2020-09-18T18:31
балтийское море
der spiegel
германия
северный поток — 2
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости.</strong> Главы восточногерманских земель на конференции в Берлине выступили за продолжение строительства "Северного потока 2", сообщил еженедельник <a href="https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2F&amp;ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F" target="_blank">Spiegel </a>со ссылкой на собственную информацию.Оно также приводит запись из протокола встречи о том, что участники конференции "обсудили проект газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" через Балтийское море,.. он имеет большое значение для <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и многих европейских стран с точки зрения обеспечения энергоснабжения в будущем", поэтому участники "считают завершение строительства балтийского трубопровода разумным и правильным".Spiegel сообщил, что общее заявление по "Северного потоку 2" не было принято на конференции, как это планировалось изначально, из-за критических заявлений земельных объединений партии "Зеленые", которая входит в пять из шести коалиционных правительств земель в Восточной Германии.
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балтийское море
германия
берлин (город)
РИА Новости
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балтийское море, der spiegel, германия, северный поток — 2, берлин (город), в мире

Шесть немецких регионов поддержали завершение "Северного потока — 2"

16:44 18.09.2020 (обновлено: 18:31 18.09.2020)
2007
© REUTERS / Hannibal HanschkeЧасть газопровода "Северный поток-2", расположенная в Любмине, Германия
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Часть газопровода "Северный поток-2", расположенная в Любмине, Германия
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БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. Главы восточногерманских земель на конференции в Берлине выступили за продолжение строительства "Северного потока 2", сообщил еженедельник Spiegel со ссылкой на собственную информацию.
"На конференции премьер-министров восточногерманских земель в Берлине шесть глав правительств от СДПГ, ХДС и "Левых" высказались в пользу продолжения строительства спорного трубопровода "Северный поток 2"", - сообщает издание.
Оно также приводит запись из протокола встречи о том, что участники конференции "обсудили проект газопровода "Северный поток 2" через Балтийское море,.. он имеет большое значение для Германии и многих европейских стран с точки зрения обеспечения энергоснабжения в будущем", поэтому участники "считают завершение строительства балтийского трубопровода разумным и правильным".
Spiegel сообщил, что общее заявление по "Северного потоку 2" не было принято на конференции, как это планировалось изначально, из-за критических заявлений земельных объединений партии "Зеленые", которая входит в пять из шести коалиционных правительств земель в Восточной Германии.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
11770105
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Балтийское мореDer SpiegelГерманияСеверный поток — 2Берлин (город)В мире
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