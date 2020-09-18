Депутат бундестага считает, что "Северный поток — 2" будет достроен
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© РИА Новости / Nord Stream 2Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода "Северный поток-2"
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода "Северный поток-2"
БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток 2" - в европейских и немецких интересах, в интересах федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, заявил сопредседатель фракции "Левые" в бундестаге Дитмар Бартш в бундестаге ФРГ.
"Северный поток 2" - в европейских интересах, он в немецких интересах, а также в интересах людей и экономики Мекленбурга - Передней Померании", - сказал Бартш, добавив, что "послание правительство ФРГ должно быть ясным - он будет достроен, без выкупов, Германия суверенно принимает решение о своем энергообспечении".
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.