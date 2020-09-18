https://ria.ru/20200918/gazoprovod-1577451129.html

Депутат бундестага считает, что "Северный поток — 2" будет достроен

Проект газопровода "Северный поток 2" - в европейских и немецких интересах, в интересах федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, заявил сопредседатель РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:06

2020-09-18T16:06

2020-09-18T16:06

uniper

северный поток — 2

wintershall

балтийское море

газпром

германия

экономика

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<strong>БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости.</strong> Проект газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" - в европейских и немецких интересах, в интересах федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, заявил сопредседатель фракции "Левые" в бундестаге Дитмар Бартш в бундестаге ФРГ.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

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балтийское море

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

uniper, северный поток — 2, wintershall, балтийское море, газпром, германия, экономика