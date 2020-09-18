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Депутат бундестага считает, что "Северный поток — 2" будет достроен
Проект газопровода "Северный поток 2" - в европейских и немецких интересах, в интересах федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, заявил сопредседатель РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:06
2020-09-18T16:06
uniper
северный поток — 2
wintershall
балтийское море
газпром
германия
экономика
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<strong>БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости.</strong> Проект газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" - в европейских и немецких интересах, в интересах федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, заявил сопредседатель фракции "Левые" в бундестаге Дитмар Бартш в бундестаге ФРГ.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
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uniper, северный поток — 2, wintershall, балтийское море, газпром, германия, экономика

Депутат бундестага считает, что "Северный поток — 2" будет достроен

16:06 18.09.2020
1392
© РИА Новости / Nord Stream 2Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода "Северный поток-2"
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Nord Stream 2
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода "Северный поток-2"
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток 2" - в европейских и немецких интересах, в интересах федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, заявил сопредседатель фракции "Левые" в бундестаге Дитмар Бартш в бундестаге ФРГ.
"Северный поток 2" - в европейских интересах, он в немецких интересах, а также в интересах людей и экономики Мекленбурга - Передней Померании", - сказал Бартш, добавив, что "послание правительство ФРГ должно быть ясным - он будет достроен, без выкупов, Германия суверенно принимает решение о своем энергообспечении".
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
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UniperСеверный поток — 2WintershallБалтийское мореГазпромГерманияЭкономика
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