https://ria.ru/20200918/gazoprovod-1577447625.html

В Германии заявили, что "Северный поток — 2" готов на 97 процентов

Премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Шлезвиг на слушаниях по "Северному потоку — 2" в бундестаге оценила степень готовности трубопровода. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:18

2020-09-18T15:18

2020-09-18T17:09

мекленбург-передняя померания

россия

северный поток — 2

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 18 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Шлезвиг на слушаниях по "Северному потоку — 2" в бундестаге оценила степень готовности трубопровода. "Это крупный инфраструктурный проект, он завершен на 97 процентов", — сказала она.При этом Шлезвиг обратила внимание на угрозы, которые поступают из Вашингтона."То, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <...> угрожают руководству и сотрудникам маленького порта Мукран, — хотя они не совершили ничего незаконного, они обеспечивают прокладку труб трубопровода, который законодательно легален, — что эти угрозы возможны со стороны дружественной нации, которой в том числе мы обязаны в этом году тридцатилетием объединения <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, это чудовищно. И я ожидаю от вас поддержки в адрес граждан нашей страны", — добавила премьер.Ранее Шлезвиг уже говорила об угрозах из США. Речь идет о письме, в котором три американских сенатора предупреждают компанию-оператора порта Мукран о готовящихся санкциях и о том, что в случае продолжения работ по "Северному потоку — 2" порту грозит "финансовое разрушение". Премьер Мекленбурга — Передней Померании тогда заявила, что регион "твердо придерживается строительства трубопровода" и ожидает от федерального правительства решительного ответа на попытки шантажа со стороны американцев."Северный поток — 2"Проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank">Финляндии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank">Дании</a>.Против строительства активно выступают <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украина</a>, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польша</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank">Латвия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литва</a>, считающие проект политическим, а также США, которые активно продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. В конце прошлого года Соединенные Штаты приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте. В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.Сейчас споры вокруг "Северного потока — 2" обострились на фоне <a href="https://ria.ru/category_gospitalizatsiya-alekseya-navalnogo-v-omske/" target="_blank">ситуации с Алексеем Навальным</a>. Некоторые западные политики, в том числе в Германии, призывают заблокировать проект. Однако канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. Министр энергетики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a> заявил, что проект находится в высокой степени готовности, и выразил уверенность, он будет реализован до конца года.

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/kamkin-1577349023.html

https://ria.ru/20200918/ssha-1577418677.html

nnn uuu Южный поток недавно тоже тормознули, разобрали и благополучно о нем забыли. В общем опыт в выкапывании труб назад у Газпрома накопился богатый. 342

Dektar Тараров Эта молодежь пускай научится работать сперва , а то пока только родительские деньги тратить да в телефонах сидеть умеют , с такими будущие не очень будет. 60

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мекленбург-передняя померания, россия, северный поток — 2, германия, в мире