В Германии заявили, что "Северный поток — 2" готов на 97 процентов
15:18 18.09.2020 (обновлено: 17:09 18.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
БЕРЛИН, 18 сен — РИА Новости. Премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Шлезвиг на слушаниях по "Северному потоку — 2" в бундестаге оценила степень готовности трубопровода.
"Это крупный инфраструктурный проект, он завершен на 97 процентов", — сказала она.
При этом Шлезвиг обратила внимание на угрозы, которые поступают из Вашингтона.
"То, что США <...> угрожают руководству и сотрудникам маленького порта Мукран, — хотя они не совершили ничего незаконного, они обеспечивают прокладку труб трубопровода, который законодательно легален, — что эти угрозы возможны со стороны дружественной нации, которой в том числе мы обязаны в этом году тридцатилетием объединения Германии, это чудовищно. И я ожидаю от вас поддержки в адрес граждан нашей страны", — добавила премьер.
16 сентября, 20:52Сказано в эфиреЧто творится в "стае"? Эксперт о торге ФРГ с США по "Северному потоку-2"Берлин выразил готовность профинансировать строительство терминалов для приема СПГ в обмен на окончание строительства "Северного потока-2", пишут СМИ. Эксперт Александр Камкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
Ранее Шлезвиг уже говорила об угрозах из США. Речь идет о письме, в котором три американских сенатора предупреждают компанию-оператора порта Мукран о готовящихся санкциях и о том, что в случае продолжения работ по "Северному потоку — 2" порту грозит "финансовое разрушение". Премьер Мекленбурга — Передней Померании тогда заявила, что регион "твердо придерживается строительства трубопровода" и ожидает от федерального правительства решительного ответа на попытки шантажа со стороны американцев.
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Против строительства активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим, а также США, которые активно продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. В конце прошлого года Соединенные Штаты приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте. В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
Сейчас споры вокруг "Северного потока — 2" обострились на фоне ситуации с Алексеем Навальным. Некоторые западные политики, в том числе в Германии, призывают заблокировать проект. Однако канцлер Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.
В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. Министр энергетики Александр Новак заявил, что проект находится в высокой степени готовности, и выразил уверенность, он будет реализован до конца года.