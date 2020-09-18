https://ria.ru/20200918/foto-1577457581.html

"Бесподобно": новый образ самой красивой стюардессы России восхитил Сеть

Российская стюардесса и популярный блогер Алена Глухова поделилась с подписчиками в Instagram своим новым образом. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:37

2020-09-18T17:37

2020-09-18T22:15

россия

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Российская стюардесса и популярный блогер Алена Глухова поделилась с подписчиками в <a href="https://www.instagram.com/p/CFPyFm7KllG/" target="_blank">Instagram</a> своим новым образом. Девушка записала короткий видеоурок, в котором сделала "кукольный" макияж. Стюардесса примерила светло-зеленый парик, нарисовала стрелки разных цветов и добавила необычное украшение — кольцо в носовую перегородку. "Как вам такой мейк? Мне зашел нереально, очень понравился этот образ", — поделилась она. Подписчики восхитились не только оригинальным внешним видом Глуховой, но и отметили ее навыки в макияже. "Это бесподобно! Именно в вашем исполнении видео такого типа приобретают иной характер. Я готова смотреть это вечно", — написала vikkitoya."Не перестаю восхищаться этой девушкой! МЕГА красивая и МЕГА интересная! А главное: не отталкивает и не надоедает!" — прокомментировала rynnoe_gadanie."Я уже хочу такой образ. Спасибо, Алена, за мастер-класс. Будем учиться", — сообщила alelondon_here."Вы очень красивая! Отличный образ получился", — добавила mama_v_malenkom_gorodke.Известно, что Алена Глухова работает стюардессой в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул Вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира". Также девушка активно ведет Instagram, где копирует образы знаменитостей. В прошлый раз она предстала в образе Ким Кардашьян, чем вызвала удивленные отклики фанатов.

https://ria.ru/20200918/razvod-1577447070.html

Александр Найдёнов умная как пробка. и никакая не красивая. ещё осталось бычье кольцо в нос вставить или цак. 60

Александр Найдёнов больше новостей нет? 52

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, соцсети