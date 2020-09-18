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"Бесподобно": новый образ самой красивой стюардессы России восхитил Сеть
Российская стюардесса и популярный блогер Алена Глухова поделилась с подписчиками в Instagram своим новым образом. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:37
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россия
соцсети
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Российская стюардесса и популярный блогер Алена Глухова поделилась с подписчиками в <a href="https://www.instagram.com/p/CFPyFm7KllG/" target="_blank">Instagram</a> своим новым образом. Девушка записала короткий видеоурок, в котором сделала "кукольный" макияж. Стюардесса примерила светло-зеленый парик, нарисовала стрелки разных цветов и добавила необычное украшение — кольцо в носовую перегородку. "Как вам такой мейк? Мне зашел нереально, очень понравился этот образ", — поделилась она. Подписчики восхитились не только оригинальным внешним видом Глуховой, но и отметили ее навыки в макияже. "Это бесподобно! Именно в вашем исполнении видео такого типа приобретают иной характер. Я готова смотреть это вечно", — написала vikkitoya."Не перестаю восхищаться этой девушкой! МЕГА красивая и МЕГА интересная! А главное: не отталкивает и не надоедает!" — прокомментировала rynnoe_gadanie."Я уже хочу такой образ. Спасибо, Алена, за мастер-класс. Будем учиться", — сообщила alelondon_here."Вы очень красивая! Отличный образ получился", — добавила mama_v_malenkom_gorodke.Известно, что Алена Глухова работает стюардессой в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул Вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира". Также девушка активно ведет Instagram, где копирует образы знаменитостей. В прошлый раз она предстала в образе Ким Кардашьян, чем вызвала удивленные отклики фанатов.
https://ria.ru/20200918/razvod-1577447070.html
умная как пробка. и никакая не красивая. ещё осталось бычье кольцо в нос вставить или цак.
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РИА Новости
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353
60
россия, соцсети

"Бесподобно": новый образ самой красивой стюардессы России восхитил Сеть

17:37 18.09.2020 (обновлено: 22:15 18.09.2020)
21568
© Фото : @alenastewardessСтюардесса Алена Глухова
Стюардесса Алена Глухова - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Фото : @alenastewardess
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российская стюардесса и популярный блогер Алена Глухова поделилась с подписчиками в Instagram своим новым образом.
Девушка записала короткий видеоурок, в котором сделала "кукольный" макияж. Стюардесса примерила светло-зеленый парик, нарисовала стрелки разных цветов и добавила необычное украшение — кольцо в носовую перегородку. "Как вам такой мейк? Мне зашел нереально, очень понравился этот образ", — поделилась она.
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КУКОЛЬНЫЙ МЕЙКАП ⠀ Как вам такой мейк? Мне зашёл нереально, очень понравился этот образ 😍 ⠀ Продукты, которые использовала ▶️ ⠀ Лицо ▫️2 консилера от maybelline оттенок nude и sand ▫️пудра huda beauty оттенок pound cake ▫️румяна benefit dandelion ▫️конуринг Giorgio Armani оттенок 21 ⠀ Глаза ▫️база под тени - консилер ▫️тени Huda beauty mercury retrograde, все оттенки в т.ч. лазурный использовала отсюда ▫️белая подводка с AliExpress, ссылку ищите в сториз ▫️подводка чёрная cabaret ▫️тушь Kiko ▫️лазурный карандаш provodoc оттенок 79 ⠀ Губы ▫️карандаш Vivienne sabo 104 ▫️помада Estée Lauder pure color love 100 ⠀ Брови ▫️мыло с али, скину ссылку в сториз ⠀ Спасибо за просмотр ❤️

Публикация от ᗩᒪᕮᑎᗩSTᕮᗯᗩᖇᗪᕮSS ✈️👠 (@alenastewardess)

Подписчики восхитились не только оригинальным внешним видом Глуховой, но и отметили ее навыки в макияже.
"Это бесподобно! Именно в вашем исполнении видео такого типа приобретают иной характер. Я готова смотреть это вечно", — написала vikkitoya.
"Не перестаю восхищаться этой девушкой! МЕГА красивая и МЕГА интересная! А главное: не отталкивает и не надоедает!" — прокомментировала rynnoe_gadanie.
"Я уже хочу такой образ. Спасибо, Алена, за мастер-класс. Будем учиться", — сообщила alelondon_here.
"Вы очень красивая! Отличный образ получился", — добавила mama_v_malenkom_gorodke.
Стоп-кадр видео из YouTube-аккаунта TATARKA - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 15:07
Солист Little Big проводит время с женой после объявления о разводе
Известно, что Алена Глухова работает стюардессой в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул Вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира". Также девушка активно ведет Instagram, где копирует образы знаменитостей. В прошлый раз она предстала в образе Ким Кардашьян, чем вызвала удивленные отклики фанатов.
176346132
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РоссияСоцсети
Популярные комментарии
умная как пробка. и никакая не красивая. ещё осталось бычье кольцо в нос вставить или цак.
18 сентября, 18:47
Александр НайдёновАлександр Найдёнов
42601011
больше новостей нет?
18 сентября, 18:48
Александр НайдёновАлександр Найдёнов
4151104
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