"Бесподобно": новый образ самой красивой стюардессы России восхитил Сеть
17:37 18.09.2020 (обновлено: 22:15 18.09.2020)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российская стюардесса и популярный блогер Алена Глухова поделилась с подписчиками в Instagram своим новым образом.
Девушка записала короткий видеоурок, в котором сделала "кукольный" макияж. Стюардесса примерила светло-зеленый парик, нарисовала стрелки разных цветов и добавила необычное украшение — кольцо в носовую перегородку. "Как вам такой мейк? Мне зашел нереально, очень понравился этот образ", — поделилась она.
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КУКОЛЬНЫЙ МЕЙКАП ⠀ Как вам такой мейк? Мне зашёл нереально, очень понравился этот образ 😍 ⠀ Продукты, которые использовала ▶️ ⠀ Лицо ▫️2 консилера от maybelline оттенок nude и sand ▫️пудра huda beauty оттенок pound cake ▫️румяна benefit dandelion ▫️конуринг Giorgio Armani оттенок 21 ⠀ Глаза ▫️база под тени - консилер ▫️тени Huda beauty mercury retrograde, все оттенки в т.ч. лазурный использовала отсюда ▫️белая подводка с AliExpress, ссылку ищите в сториз ▫️подводка чёрная cabaret ▫️тушь Kiko ▫️лазурный карандаш provodoc оттенок 79 ⠀ Губы ▫️карандаш Vivienne sabo 104 ▫️помада Estée Lauder pure color love 100 ⠀ Брови ▫️мыло с али, скину ссылку в сториз ⠀ Спасибо за просмотр ❤️
Подписчики восхитились не только оригинальным внешним видом Глуховой, но и отметили ее навыки в макияже.
"Это бесподобно! Именно в вашем исполнении видео такого типа приобретают иной характер. Я готова смотреть это вечно", — написала vikkitoya.
"Не перестаю восхищаться этой девушкой! МЕГА красивая и МЕГА интересная! А главное: не отталкивает и не надоедает!" — прокомментировала rynnoe_gadanie.
"Я уже хочу такой образ. Спасибо, Алена, за мастер-класс. Будем учиться", — сообщила alelondon_here.
"Вы очень красивая! Отличный образ получился", — добавила mama_v_malenkom_gorodke.
Известно, что Алена Глухова работает стюардессой в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул Вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира". Также девушка активно ведет Instagram, где копирует образы знаменитостей. В прошлый раз она предстала в образе Ким Кардашьян, чем вызвала удивленные отклики фанатов.