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Генштаб ВС предостерег США и НАТО от эскалации в Черном море
Ответственность за эскалацию в Черноморском регионе при возможном обострении ситуации будет лежать на США и НАТО, заявил начальник Главного оперативного... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:09
2020-09-18T16:09
россия
сергей рудской
черноморский регион
нато
сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Ответственность за эскалацию в Черноморском регионе при возможном обострении ситуации будет лежать на <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской."Минобороны РФ всегда придерживалось курса, направленного на выстраивание конструктивного диалога с НАТО и другими странами", - добавил он.По его словам, ненаправленность российских военных учений против каких-либо государств демонстрирует, в частности, перенос основного этапа учений "Кавказ-2020" в глубь страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/nato-1577451098.html
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россия
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россия, сергей рудской, черноморский регион, нато, сша, безопасность

Генштаб ВС предостерег США и НАТО от эскалации в Черном море

16:09 18.09.2020
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© Фото : U.S. 6th Fleet/Austin G. CollinsАмериканский эсминец USS Roosevelt во время транзита в направлении Черного моря
Американский эсминец USS Roosevelt во время транзита в направлении Черного моря - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Фото : U.S. 6th Fleet/Austin G. Collins
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ответственность за эскалацию в Черноморском регионе при возможном обострении ситуации будет лежать на США и НАТО, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

"Вся ответственность за возможную эскалацию обстановки в регионе полностью лежит на США и их союзниках по НАТО", - сказал Рудской на брифинге в Москве.

"Минобороны РФ всегда придерживалось курса, направленного на выстраивание конструктивного диалога с НАТО и другими странами", - добавил он.
По его словам, ненаправленность российских военных учений против каких-либо государств демонстрирует, в частности, перенос основного этапа учений "Кавказ-2020" в глубь страны.
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 16:05
Генштаб заметил наращивание НАТО военного присутствия у границ РФ
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