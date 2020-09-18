https://ria.ru/20200918/eskalatsiya-1577451402.html

Генштаб ВС предостерег США и НАТО от эскалации в Черном море

Ответственность за эскалацию в Черноморском регионе при возможном обострении ситуации будет лежать на США и НАТО, заявил начальник Главного оперативного... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:09

2020-09-18T16:09

2020-09-18T16:09

россия

сергей рудской

черноморский регион

нато

сша

безопасность

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Ответственность за эскалацию в Черноморском регионе при возможном обострении ситуации будет лежать на <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской."Минобороны РФ всегда придерживалось курса, направленного на выстраивание конструктивного диалога с НАТО и другими странами", - добавил он.По его словам, ненаправленность российских военных учений против каких-либо государств демонстрирует, в частности, перенос основного этапа учений "Кавказ-2020" в глубь страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/nato-1577451098.html

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россия

черноморский регион

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей рудской, черноморский регион, нато, сша, безопасность