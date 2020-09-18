https://ria.ru/20200918/eskalatsiya-1577451402.html
Генштаб ВС предостерег США и НАТО от эскалации в Черном море
Ответственность за эскалацию в Черноморском регионе при возможном обострении ситуации будет лежать на США и НАТО, заявил начальник Главного оперативного... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:09
2020-09-18T16:09
2020-09-18T16:09
россия
сергей рудской
черноморский регион
нато
сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Ответственность за эскалацию в Черноморском регионе при возможном обострении ситуации будет лежать на <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской."Минобороны РФ всегда придерживалось курса, направленного на выстраивание конструктивного диалога с НАТО и другими странами", - добавил он.По его словам, ненаправленность российских военных учений против каких-либо государств демонстрирует, в частности, перенос основного этапа учений "Кавказ-2020" в глубь страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/nato-1577451098.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рудской, черноморский регион, нато, сша, безопасность