https://ria.ru/20200918/ekspeditsiya-1577454463.html

Стартует просветительская онлайн-экспедиция "Моя страна – моя Россия"

Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция "Моя страна – моя Россия", инициированная Ассоциацией выпускников конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:09

2020-09-18T17:09

2020-09-18T17:09

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости</strong>. Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция "Моя страна – моя Россия", инициированная Ассоциацией выпускников конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", стартует в сентябре, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Экспедиция пройдет в формате открытых онлайн-встреч о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России, которые проведут лекторы из 85 субъектов страны, отобранные на основе конкурса. Стартом экспедиции станет вводная онлайн-лекция руководителя конкурса "Моя страна – моя Россия", проректора РГГУ Ларисы Пастуховой. Присоединиться к онлайн-путешествию может каждый желающий <a href="http://www.moyastrana.ru/lp/online-expedition/" target="_blank">на сайте проекта</a>."В рамках подготовки к экспедиции прошел конкурс лекторов. Мы получили 1190 заявок от педагогов, специалистов сферы государственной национальной политики, наших выпускников прошлых лет из всех регионов <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Российской Федерации</a>. Сейчас завершается экспертиза и лучшие смогут провести свои онлайн–занятия для широкой аудитории слушателей", - приводится в сообщении комментарий Пастуховой.

https://ria.ru/20200915/konkurs-1577285386.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество