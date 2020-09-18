https://ria.ru/20200918/ekonomika-1577436582.html
Песков назвал меры поддержки во время пандемии в России эффективными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал меры по поддержке населения во время пандемии коронавируса эффективными и хорошо продуманными. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:49
2020-09-18T12:49
2020-09-18T14:13
дмитрий песков
европа
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> назвал меры по поддержке населения во время пандемии коронавируса эффективными и хорошо продуманными."В целом меры, принятые по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии, в Кремле считают эффективными, своевременными, тщательно выверенными и обеспечившими минимизацию последствий всемирного кризиса в максимально возможном объеме", — сказал он журналистам.По словам пресс-секретаря, если сравнить российские показатели (в том числе по безработице) с американскими и европейскими, то станет видно, что "меры наши действительно сработали"."Существует огромное количество стран, которые потратили — естественно, в пропорциях к объему экономики, населения и так далее, — большие деньги. Были страны, которые раздавали так называемые "вертолетные деньги". Это не привело к лучшему положению бизнеса, не привело к предотвращению замедления развития экономики. Поэтому, президент об этом говорил, меры эффективные, своевременные и хорошо продуманные", — добавил Песков.
https://ria.ru/20200917/uscherb-1577390431.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дмитрий песков, европа, сша, экономика
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
назвал меры по поддержке населения во время пандемии коронавируса эффективными и хорошо продуманными.
"В целом меры, принятые по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии, в Кремле считают эффективными, своевременными, тщательно выверенными и обеспечившими минимизацию последствий всемирного кризиса в максимально возможном объеме", — сказал он журналистам.
По словам пресс-секретаря, если сравнить российские показатели (в том числе по безработице) с американскими и европейскими, то станет видно, что "меры наши действительно сработали".
"Существует огромное количество стран, которые потратили — естественно, в пропорциях к объему экономики, населения и так далее, — большие деньги. Были страны, которые раздавали так называемые "вертолетные деньги". Это не привело к лучшему положению бизнеса, не привело к предотвращению замедления развития экономики. Поэтому, президент об этом говорил, меры эффективные, своевременные и хорошо продуманные", — добавил Песков.