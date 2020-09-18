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https://ria.ru/20200918/dzhigurda-1577468648.html
Джигурда разделся в эфире НТВ
Никита Джигурда снял с себя рубашку в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ, следует из анонса телепередачи. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T22:26
2020-09-18T23:13
россия
лера кудрявцева
шоу-бизнес
нтв (телеканал)
никита джигурда
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Dzhigurda/" target="_blank" data-auto="true">Никита Джигурда</a> снял с себя рубашку в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>, следует из анонса телепередачи.Как пояснил сам актер <a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Собеседнику"</a>, на такие действия его подтолкнул конфликт с братом. "Он, ссылаясь на определенное обстоятельство, утверждал, что на моем теле есть татуировка, подтверждающая, что я подчиняюсь сатане. Когда это прозвучало, я предпринял все, чтобы доказать обратное", — сказал Джигурда.Артист предположил, что такие выводы его брат сделал на основе информации в интернете. Джигурда заявил, что у него нет комплексов и он готов раздеться, чтобы подтвердить свои слова."Если пошли обвинения в мой адрес, то я и голый готов предстать", — подчеркнул он.Джигурда уточнил, что ведущая программы <a href="http://ria.ru/person_lera-kudryavtseva/" target="_blank" data-auto="true">Лера Кудрявцева</a> отнеслась к его поступку спокойно и, вероятно, восприняла случившееся как "нестандартный ход".
https://ria.ru/20200904/dzhigurda-1576793161.html
https://ria.ru/20200909/dzhigurda-1577001478.html
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россия, лера кудрявцева, шоу-бизнес, нтв (телеканал), никита джигурда, общество

Джигурда разделся в эфире НТВ

22:26 18.09.2020 (обновлено: 23:13 18.09.2020)
2811
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер Никита Джигурда
Актер Никита Джигурда - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Никита Джигурда снял с себя рубашку в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ, следует из анонса телепередачи.
Как пояснил сам актер "Собеседнику", на такие действия его подтолкнул конфликт с братом.
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"Он, ссылаясь на определенное обстоятельство, утверждал, что на моем теле есть татуировка, подтверждающая, что я подчиняюсь сатане. Когда это прозвучало, я предпринял все, чтобы доказать обратное", — сказал Джигурда.
Артист предположил, что такие выводы его брат сделал на основе информации в интернете. Джигурда заявил, что у него нет комплексов и он готов раздеться, чтобы подтвердить свои слова.
"Если пошли обвинения в мой адрес, то я и голый готов предстать", — подчеркнул он.
Джигурда уточнил, что ведущая программы Лера Кудрявцева отнеслась к его поступку спокойно и, вероятно, восприняла случившееся как "нестандартный ход".
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6314612100
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РоссияЛера КудрявцеваШоу-бизнесНТВ (телеканал)Никита ДжигурдаОбщество
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