https://ria.ru/20200918/dozhd-1577544870.html

Мосводосток: в четверг через 15 минут после окончания дождя вода уже ушла

Через 10-15 минут после окончания дождя в четверг в Москве скопления воды ушли, сообщил журналистам в пятницу руководитель первого эксплуатационного... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:58

2020-09-18T17:58

2020-09-21T13:02

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жкх

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москва

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Через 10-15 минут после окончания дождя в четверг в Москве скопления воды ушли, сообщил журналистам в пятницу руководитель первого эксплуатационного гидротехнического района ГУП "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводосток</a>" Николай Крепак."Вчера было не так много выездов, но заявок хватало. В центральную диспетчерскую службу поступали заявки, плюс дополнительно мы анализируем и осуществляем мониторинг социальных сетей, в которых жители выкладывают информацию о временных скоплениях воды на городских территориях, мы это все анализируем, мы это все видим, оперативно принимаем меры. Большинство заявок через 10-15 минут после того, как дождь закончился, вода уже уходила, то есть были те заявки, когда мы приезжали через 15-20 минут после того, как поступала заявка, но на момент приезда уже скопления воды не было", — сообщил Крепак.Он отметил, что в этом году у специалистов организации работы прибавилось в связи с сильными дождями. "Если бы норма выпадала планомерно, в течение всего месяца, то нагрузка на сеть была бы равномерная, и водосточная сеть справлялась бы", — отметил специалист.Отвечая на вопрос, замечено ли засорение решеток медицинскими масками, он отметил, что таких проблем выявлено не было. "Вчера мы обследовали много сетей, много решеток, где действительно было затягивание поверхностным мусором, в основном это была листва и ветки, иногда — мусорные пакеты", — уточнил он.

https://ria.ru/20200917/liven-1577413863.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, мосводосток, москва