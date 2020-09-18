https://ria.ru/20200918/donbass-1577468488.html

Глава офиса Зеленского назвал сроки окончания войны в Донбассе

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Владимиру Зеленскому за свой президентский срок удастся завершить войну в Донбассе. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T22:17

2020-09-18T22:17

2020-09-18T22:17

ситуация в днр и лнр

андрей ермак

донбасс

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Глава офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ermak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Ермак</a> считает, что <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Зеленскому</a> за свой президентский срок удастся завершить войну в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.Ранее Зеленский выразил уверенность, что ему удастся закончить конфликт в Донбассе до конца своего президентского срока, который истекает в 2024 году."В течение своей каденции Зеленский закончит войну, у меня нет сомнений", - заявил Ермак в пятницу в эфире канала "<a href="https://kanalukraina.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украина</a>".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200918/donbass-1577426404.html

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донбасс

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, андрей ермак, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире