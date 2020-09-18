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https://ria.ru/20200918/donbass-1577468488.html
Глава офиса Зеленского назвал сроки окончания войны в Донбассе
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Владимиру Зеленскому за свой президентский срок удастся завершить войну в Донбассе. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T22:17
2020-09-18T22:17
ситуация в днр и лнр
андрей ермак
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Глава офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ermak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Ермак</a> считает, что <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Зеленскому</a> за свой президентский срок удастся завершить войну в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.Ранее Зеленский выразил уверенность, что ему удастся закончить конфликт в Донбассе до конца своего президентского срока, который истекает в 2024 году."В течение своей каденции Зеленский закончит войну, у меня нет сомнений", - заявил Ермак в пятницу в эфире канала "<a href="https://kanalukraina.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украина</a>".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200918/donbass-1577426404.html
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донбасс
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ситуация в днр и лнр, андрей ермак, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

Глава офиса Зеленского назвал сроки окончания войны в Донбассе

22:17 18.09.2020
3906
© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости
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КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Владимиру Зеленскому за свой президентский срок удастся завершить войну в Донбассе.
Ранее Зеленский выразил уверенность, что ему удастся закончить конфликт в Донбассе до конца своего президентского срока, который истекает в 2024 году.
"В течение своей каденции Зеленский закончит войну, у меня нет сомнений", - заявил Ермак в пятницу в эфире канала "Украина".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 10:28
Киев анонсировал разработку проектов по переходному периоду для Донбасса
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Ситуация в ДНР и ЛНРАндрей ЕрмакДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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