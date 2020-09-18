https://ria.ru/20200918/donbass-1577452264.html

В ДНР обвинили Украину в размещении военной техники в жилых районах

Украинские силовики разместили 41 единицу военной техники в жилых районах населенных пунктов Донбасса, заявил в пятницу журналистам представитель Народной... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:19

2020-09-18T16:19

2020-09-18T16:19

ситуация в днр и лнр

донбасс

донецкая народная республика

украина

в мире

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<strong>ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики разместили 41 единицу военной техники в жилых районах населенных пунктов <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a>."Нашей разведкой подтверждаются факты размещения подразделениями вооруженных формирований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории... За истекшую неделю выявлены факты размещения 41 единицы вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины", - заявил представитель ведомства.Он пояснил, что военная техника силовиков была обнаружена на территории и в районах 18 населенных пунктов в Донбассе. Среди вооружения были отмечены танки, миномёт, БТРы, БМП и зенитные комплексы.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/donbass-1577450367.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире