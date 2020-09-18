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В ДНР рассказали, как Киев использует перемирие в Донбассе
Украинские силовики используют перемирие в Донбассе для улучшения своих позиций на линии соприкосновения, сообщил журналистам представитель Народной милиции... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:22
2020-09-18T23:51
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости.</strong> Украинские силовики используют перемирие в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> для улучшения своих позиций на линии соприкосновения, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a>.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружений в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
донбасс
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, в мире

В ДНР рассказали, как Киев использует перемирие в Донбассе

15:22 18.09.2020 (обновлено: 23:51 18.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДонбасс
Донбасс - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Украинские силовики используют перемирие в Донбассе для улучшения своих позиций на линии соприкосновения, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Нашими наблюдателями отмечен 71 факт проведения инженерных работ по дооборудованию позиций подразделений (украинских силовиков. — Прим. ред.), что также является нарушением дополнительных мер, а именно — запрета на попытки изменить исходное позиционное размещение войск и дополнительное инженерное оборудование позиций. Таким образом, украинское командование использует режим прекращения огня для фактического улучшения своих позиций", — сказал представитель ведомства.

С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружений в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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