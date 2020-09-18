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Источник обвинил украинские власти в пренебрежении к народу
Москва считает, что заявления Киева о нежелании прописывать в конституции особый статус Донбасса и требовании изменить минские соглашения говорят о... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:04
2020-09-18T15:04
алексей резников
ситуация в днр и лнр
донбасс
киев
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Москва считает, что заявления Киева о нежелании прописывать в конституции особый статус Донбасса и требовании изменить минские соглашения говорят о пренебрежении власти к своему народу, непоследовательности и недоговороспособности Украины, заявил РИА Новости российский информированный источник.Ранее вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в Минске <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a> заявил, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса, а минские соглашения требуют изменений.По словам собеседника агентства, "конституционно закрепленный особый статус <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a> и амнистия для его жителей были главными условиями прекращения вооруженного противостояния Киева и Донбасса в 2015 году".
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донбасс
киев
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алексей резников, ситуация в днр и лнр, донбасс, киев, в мире

Источник обвинил украинские власти в пренебрежении к народу

15:04 18.09.2020
463
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДонбасс
Донбасс - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москва считает, что заявления Киева о нежелании прописывать в конституции особый статус Донбасса и требовании изменить минские соглашения говорят о пренебрежении власти к своему народу, непоследовательности и недоговороспособности Украины, заявил РИА Новости российский информированный источник.
Ранее вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в Минске Алексей Резников заявил, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса, а минские соглашения требуют изменений.
"Все эти заявления говорят о пренебрежении власти к своему народу и своим обязательствам, непоследовательности и недоговороспособности Киева", - сказал источник РИА Новости.
По словам собеседника агентства, "конституционно закрепленный особый статус Донбасса и амнистия для его жителей были главными условиями прекращения вооруженного противостояния Киева и Донбасса в 2015 году".
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
1930002
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Алексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРДонбассКиевВ мире
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