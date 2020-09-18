https://ria.ru/20200918/donbass-1577446908.html
Источник обвинил украинские власти в пренебрежении к народу
Москва считает, что заявления Киева о нежелании прописывать в конституции особый статус Донбасса и требовании изменить минские соглашения говорят о... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:04
2020-09-18T15:04
2020-09-18T15:04
алексей резников
ситуация в днр и лнр
донбасс
киев
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Москва считает, что заявления Киева о нежелании прописывать в конституции особый статус Донбасса и требовании изменить минские соглашения говорят о пренебрежении власти к своему народу, непоследовательности и недоговороспособности Украины, заявил РИА Новости российский информированный источник.Ранее вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в Минске <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a> заявил, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса, а минские соглашения требуют изменений.По словам собеседника агентства, "конституционно закрепленный особый статус <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a> и амнистия для его жителей были главными условиями прекращения вооруженного противостояния Киева и Донбасса в 2015 году".
2
донбасс
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей резников, ситуация в днр и лнр, донбасс, киев, в мире