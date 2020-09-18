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https://ria.ru/20200918/donbass-1577446740.html
В ДНР прокомментировали отказ Украины закреплять особый статус Донбасса
Отказ Киева закреплять в конституции Украины особый статус Донбасса можно расценивать как срыв минских соглашений, считает депутат Народного совета... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:02
2020-09-18T15:02
владислав бердичевский
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Отказ <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> закреплять в конституции <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> особый статус <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a> можно расценивать как срыв минских соглашений, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики <a href="http://ria.ru/person_vladislav-berdichevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Бердичевский</a>.Ранее вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в контактной группе <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a> заявил, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса, а минские соглашения требуют изменений."По сути, это срыв минских соглашений. Без выполнения политической части "Минска" дальнейшее продвижение переговорного процесса просто невозможно. Подобные высказывания звучат не впервые. Каждая новая генерация киевских переговорщиков спекулирует этой темой, что ведет только к обесцениванию самого факта переговорного процесса", - сказал РИА Новости Бердичевский.По его мнению, Киев открыто говорит, что выполнять договоренности не собирается. "Однако такие заявления являются не чем иным, кроме как публичным выражением принципов двойной морали и нарушением договорённостей, одобренных Советом Безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>", - добавил Бердичевский.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200917/donbass-1577417088.html
https://ria.ru/20200917/donbass-1577378816.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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владислав бердичевский, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР прокомментировали отказ Украины закреплять особый статус Донбасса

15:02 18.09.2020
2378
© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Отказ Киева закреплять в конституции Украины особый статус Донбасса можно расценивать как срыв минских соглашений, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
Ранее вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в контактной группе Алексей Резников заявил, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса, а минские соглашения требуют изменений.
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"По сути, это срыв минских соглашений. Без выполнения политической части "Минска" дальнейшее продвижение переговорного процесса просто невозможно. Подобные высказывания звучат не впервые. Каждая новая генерация киевских переговорщиков спекулирует этой темой, что ведет только к обесцениванию самого факта переговорного процесса", - сказал РИА Новости Бердичевский.
По его мнению, Киев открыто говорит, что выполнять договоренности не собирается. "Однако такие заявления являются не чем иным, кроме как публичным выражением принципов двойной морали и нарушением договорённостей, одобренных Советом Безопасности ООН", - добавил Бердичевский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Владислав БердичевскийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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