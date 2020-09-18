https://ria.ru/20200918/donbass-1577430494.html

В Киеве заявили, что режим тишины в Донбассе не носит устойчивый характер

Режим тишины в Донбассе пока не носит устойчивый характер, его соблюдение зависит от дальнейших переговоров, заявил вице-премьер Украины, замглавы делегации... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:25

2020-09-18T11:25

2020-09-18T11:25

алексей резников

ситуация в днр и лнр

леонид кравчук

минск

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Режим тишины в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> пока не носит устойчивый характер, его соблюдение зависит от дальнейших переговоров, заявил вице-премьер <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, замглавы делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a>.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта."Там до сих пор пока еще, к сожалению, опасная территория, потому что этот режим тишины не носит устойчивый характер. Мы соблюдаем его только благодаря тому, что очень деликатно ведутся переговоры, и каждое усилие, которое сейчас делается переговорщиками, в том числе обращением (главы делегации Киева Леонида) Кравчука к Раде (о пересмотре постановления о местных выборах – ред.) – это и есть одна из попыток поддерживать режим тишины", - сказал Резников, выступая в Раде в ходе часа вопросов к правительству в пятницу.

https://ria.ru/20200917/donbass-1577417088.html

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киев

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей резников, ситуация в днр и лнр, леонид кравчук, минск, киев, украина, в мире