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https://ria.ru/20200918/donbass-1577430494.html
В Киеве заявили, что режим тишины в Донбассе не носит устойчивый характер
Режим тишины в Донбассе пока не носит устойчивый характер, его соблюдение зависит от дальнейших переговоров, заявил вице-премьер Украины, замглавы делегации... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:25
2020-09-18T11:25
алексей резников
ситуация в днр и лнр
леонид кравчук
минск
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Режим тишины в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> пока не носит устойчивый характер, его соблюдение зависит от дальнейших переговоров, заявил вице-премьер <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, замглавы делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a>.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта."Там до сих пор пока еще, к сожалению, опасная территория, потому что этот режим тишины не носит устойчивый характер. Мы соблюдаем его только благодаря тому, что очень деликатно ведутся переговоры, и каждое усилие, которое сейчас делается переговорщиками, в том числе обращением (главы делегации Киева Леонида) Кравчука к Раде (о пересмотре постановления о местных выборах – ред.) – это и есть одна из попыток поддерживать режим тишины", - сказал Резников, выступая в Раде в ходе часа вопросов к правительству в пятницу.
https://ria.ru/20200917/donbass-1577417088.html
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киев
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алексей резников, ситуация в днр и лнр, леонид кравчук, минск, киев, украина, в мире

В Киеве заявили, что режим тишины в Донбассе не носит устойчивый характер

11:25 18.09.2020
1650
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
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КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Режим тишины в Донбассе пока не носит устойчивый характер, его соблюдение зависит от дальнейших переговоров, заявил вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в Минске Алексей Резников.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
"Там до сих пор пока еще, к сожалению, опасная территория, потому что этот режим тишины не носит устойчивый характер. Мы соблюдаем его только благодаря тому, что очень деликатно ведутся переговоры, и каждое усилие, которое сейчас делается переговорщиками, в том числе обращением (главы делегации Киева Леонида) Кравчука к Раде (о пересмотре постановления о местных выборах – ред.) – это и есть одна из попыток поддерживать режим тишины", - сказал Резников, выступая в Раде в ходе часа вопросов к правительству в пятницу.
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Алексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид КравчукМинскКиевУкраинаВ мире
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