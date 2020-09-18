https://ria.ru/20200918/donbass-1577426911.html
"Минимум одно поколение". В Киеве оценили сроки реинтеграции Донбасса
Реинтеграция Донбасса после окончания конфликта будет длиться "минимум одно поколение", заявил вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в Минске Алексей... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:36
2020-09-18T10:36
2020-09-18T10:36
алексей резников
донбасс
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Реинтеграция <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a> после окончания конфликта будет длиться "минимум одно поколение", заявил вице-премьер <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, замглавы делегации Киева в Минске <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a>.
2
донбасс
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей резников, донбасс, украина, в мире