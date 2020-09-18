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"Минимум одно поколение". В Киеве оценили сроки реинтеграции Донбасса
Реинтеграция Донбасса после окончания конфликта будет длиться "минимум одно поколение", заявил вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в Минске Алексей... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:36
2020-09-18T10:36
алексей резников
донбасс
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Реинтеграция <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a> после окончания конфликта будет длиться "минимум одно поколение", заявил вице-премьер <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, замглавы делегации Киева в Минске <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a>.
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донбасс
украина
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алексей резников, донбасс, украина, в мире

"Минимум одно поколение". В Киеве оценили сроки реинтеграции Донбасса

10:36 18.09.2020
531
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Реинтеграция Донбасса после окончания конфликта будет длиться "минимум одно поколение", заявил вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в Минске Алексей Резников.
"Реинтеграция территорий, которые временно оккупированы, не состоится сразу после окончания войны. Конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени, потому что мы говорим о безопасной реинтеграции, такой, которая не порвёт страну и не создаст новые риски. Безопасная реинтеграция будет длиться минимум одно поколение", - заявил Резников, выступая в Верховной раде в пятницу. По его словам, на это понадобится минимум 25 лет.
11320027
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Алексей РезниковДонбассУкраинаВ мире
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