"Минимум одно поколение". В Киеве оценили сроки реинтеграции Донбасса

"Реинтеграция территорий, которые временно оккупированы, не состоится сразу после окончания войны. Конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени, потому что мы говорим о безопасной реинтеграции, такой, которая не порвёт страну и не создаст новые риски. Безопасная реинтеграция будет длиться минимум одно поколение", - заявил Резников, выступая в Верховной раде в пятницу. По его словам, на это понадобится минимум 25 лет.