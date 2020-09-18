https://ria.ru/20200918/dogovor-1577457409.html

Посол оценил потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией

Потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией никогда не ставился под сомнение, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:34

2020-09-18T17:34

2020-09-18T17:34

союзное государство

россия

дмитрий мезенцев

москва

белоруссия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155518/80/1555188088_0:0:3048:1714_1400x0_80_0_0_1eb3448cf650a20dbcb575e07783ccae.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Потенциал Союзного договора между Россией и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> никогда не ставился под сомнение, сообщил посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Мезенцев</a>."На разных этапах договор работал чуть интенсивнее, менее. В какие-то моменты стороны отводили его, что называется, в дальний угол. Но никогда никто не ставил под сомнение его масштаб и потенциал. Эта работа по взаимодействию, прежде всего в экономическом поле, особо значима", - сказал посол в интервью телеканалу "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Посол добавил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> хотела бы, чтобы те программы, которые будут помогать сегодня национальной экономике Белоруссии, в том числе во взаимодействии с партнерами в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, были успешными и понятными, чтобы они были представлены обществу. "Чтобы никто не думал о том, что кто-то там за закрытыми дверями готовит какие-то схемы, интеграционные подходы, которые не будут представлены обществу. Публичный договор, безусловно, предопределяет публичную работу", - пояснил Мезенцев.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран. Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, конституцию, государственный флаг, герб.

https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577249758.html

россия

москва

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий мезенцев, москва, белоруссия, политика