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Союзное государство
https://ria.ru/20200918/dogovor-1577457409.html
Посол оценил потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией
Потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией никогда не ставился под сомнение, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:34
2020-09-18T17:34
союзное государство
россия
дмитрий мезенцев
москва
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Потенциал Союзного договора между Россией и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> никогда не ставился под сомнение, сообщил посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Мезенцев</a>."На разных этапах договор работал чуть интенсивнее, менее. В какие-то моменты стороны отводили его, что называется, в дальний угол. Но никогда никто не ставил под сомнение его масштаб и потенциал. Эта работа по взаимодействию, прежде всего в экономическом поле, особо значима", - сказал посол в интервью телеканалу "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Посол добавил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> хотела бы, чтобы те программы, которые будут помогать сегодня национальной экономике Белоруссии, в том числе во взаимодействии с партнерами в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, были успешными и понятными, чтобы они были представлены обществу. "Чтобы никто не думал о том, что кто-то там за закрытыми дверями готовит какие-то схемы, интеграционные подходы, которые не будут представлены обществу. Публичный договор, безусловно, предопределяет публичную работу", - пояснил Мезенцев.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран. Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, конституцию, государственный флаг, герб.
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россия
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россия, дмитрий мезенцев, москва, белоруссия, политика

Посол оценил потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией

17:34 18.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев . Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией никогда не ставился под сомнение, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
"На разных этапах договор работал чуть интенсивнее, менее. В какие-то моменты стороны отводили его, что называется, в дальний угол. Но никогда никто не ставил под сомнение его масштаб и потенциал. Эта работа по взаимодействию, прежде всего в экономическом поле, особо значима", - сказал посол в интервью телеканалу "Россия 24".
Посол добавил, что Москва хотела бы, чтобы те программы, которые будут помогать сегодня национальной экономике Белоруссии, в том числе во взаимодействии с партнерами в Российской Федерации, были успешными и понятными, чтобы они были представлены обществу. "Чтобы никто не думал о том, что кто-то там за закрытыми дверями готовит какие-то схемы, интеграционные подходы, которые не будут представлены обществу. Публичный договор, безусловно, предопределяет публичную работу", - пояснил Мезенцев.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран. Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, конституцию, государственный флаг, герб.
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Союзное государствоРоссияДмитрий МезенцевМоскваБелоруссияПолитика
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