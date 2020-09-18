https://ria.ru/20200918/diskriminatsiya-1577430030.html

Лавров считает дискриминацию Sputnik и RT в Европе неприемлемой

Москва считает неприемлемой дискриминацию Sputnik и RT в Европе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:19

2020-09-18T11:19

2020-09-18T14:36

медиавойны

европарламент

прибалтика

сергей лавров

владимир путин

франция

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Москва считает неприемлемой дискриминацию Sputnik и RT в Европе, заявил министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью РИА Новости.Он отметил, что обсуждал эту проблему с с французскими коллегами."Мы считаем неприемлемым, что и Sputnik, и RT, их корреспонденты дискриминируются открыто — и во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, и в том, что касается Sputnik в странах <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтики</a>, тоже хорошо известный факт. То, что в течение всех последних лет, с 2017 года, ни RT, ни Sputnik не имеют аккредитации в Елисейском дворце, — это, конечно, прискорбно", — сказал глава МИД."Но еще более удивительно, что, при всей приверженности свободе, равенству и братству, мы видим и сестринство тоже. Наши французские коллеги заявляют, что они не отменят своего решения, аккредитация не будет выдана потому, что RT и Sputnik, я цитирую, "это не СМИ, а инструмент пропаганды". Я думаю, не надо комментировать абсурдность и нелепость подобного рода ярлыков, потому что RT и Sputnik пользуются огромной популярностью во все большем числе стран, растет аудитория", — подчеркнул Лавров.Россия ставит эти вопросы не только перед французами, требуя все-таки прекратить дискриминировать СМИ, которые зарегистрированы в России, добавил министр.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламент</a> принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами названы Sputnik и RT. Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, комментируя эту резолюцию, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. Он отметил, что резолюция свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе, однако выразил надежду на торжество здравого смысла.<strong><a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >></a></strong>

https://ria.ru/20200714/1574328883.html

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прибалтика

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лавров назвал дискриминацию RT и Sputnik неприемлемой Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агенству Sputnik и РИА новости назвал дискриминацию российских СМИ неприемлимой 2020-09-18T11:19 true PT1M29S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, прибалтика, сергей лавров, владимир путин, франция, в мире