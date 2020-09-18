https://ria.ru/20200918/detdom-1577460457.html

Воробьев и Павлюченко навестили воспитанников детдома в Щелково

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и футболист Роман Павлюченко подарили воспитанникам детского дома "Доверие" сертификат на посещение матча премьер-лиги... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T18:25

2020-09-18T18:25

2020-09-18T18:53

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> и футболист Роман Павлюченко подарили воспитанникам детского дома "Доверие" сертификат на посещение матча премьер-лиги "Химки" – "Спартак" и вместе с ребятами приняли участие в традиционной акции "Наш лес. Посади свое дерево", высадив на территории детдома клены, сообщает пресс-служба облправительства.Сейчас в учреждении, расположенном в <a href="http://ria.ru/location_SHHelkovo/" target="_blank" data-auto="true">Щелково</a>, проживает 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все они имеют ограниченные возможности здоровья, поэтому занятия ведутся по адаптированным программам. Свободное время посвящают творчеству, кулинарии и спорту. Особенно любят футбол — на областном турнире по футболу "Кубок доброты" команда заняла II место. Во время посещения детдома Роман Павлюченко пообещал ребятам провести совместную тренировку."Огромное количество жителей Подмосковья и столицы, молодые ребята со своими друзьями сажают деревья. Сегодня мы тоже приобщились, посадили свое дерево", — отметил Воробьев. В настоящее время в Подмосковье воспитывается 16,6 тысячи детей-сирот, 94% из них — в приемных семьях, 304 ребенка живут в детдомах. Все сироты, у которых нет жилья, получают его по достижении 18-летнего возраста. Для подготовки к взрослой жизни действует программа "Адаптивная квартира". "Благодаря этому проекту дети могут потренироваться жить самостоятельно в отдельной квартире. Также наши ребята получают стипендию губернатора — 6 тысяч рублей ежемесячно. При поддержке правительства области отремонтировали 2 спортплощадки и вошли в программу "Доступная среда", — рассказала директор детского дома "Доверие" Светлана Кручинина.

https://ria.ru/20200907/semi-1576899106.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)