Воробьев и Павлюченко навестили воспитанников детдома в Щелково
18:25 18.09.2020 (обновлено: 18:53 18.09.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Московской областиВоробьев и Павлюченко навестили воспитанников детдома в Щелково
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и футболист Роман Павлюченко подарили воспитанникам детского дома "Доверие" сертификат на посещение матча премьер-лиги "Химки" – "Спартак" и вместе с ребятами приняли участие в традиционной акции "Наш лес. Посади свое дерево", высадив на территории детдома клены, сообщает пресс-служба облправительства.
Сейчас в учреждении, расположенном в Щелково, проживает 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все они имеют ограниченные возможности здоровья, поэтому занятия ведутся по адаптированным программам. Свободное время посвящают творчеству, кулинарии и спорту. Особенно любят футбол — на областном турнире по футболу "Кубок доброты" команда заняла II место. Во время посещения детдома Роман Павлюченко пообещал ребятам провести совместную тренировку.
"Огромное количество жителей Подмосковья и столицы, молодые ребята со своими друзьями сажают деревья. Сегодня мы тоже приобщились, посадили свое дерево", — отметил Воробьев.
В настоящее время в Подмосковье воспитывается 16,6 тысячи детей-сирот, 94% из них — в приемных семьях, 304 ребенка живут в детдомах. Все сироты, у которых нет жилья, получают его по достижении 18-летнего возраста.
Для подготовки к взрослой жизни действует программа "Адаптивная квартира". "Благодаря этому проекту дети могут потренироваться жить самостоятельно в отдельной квартире. Также наши ребята получают стипендию губернатора — 6 тысяч рублей ежемесячно. При поддержке правительства области отремонтировали 2 спортплощадки и вошли в программу "Доступная среда", — рассказала директор детского дома "Доверие" Светлана Кручинина.