https://ria.ru/20200918/derevya-1577440258.html

Около 28 миллионов деревьев высадят в Югре в 2020 году

Около 28 миллионов деревьев на площади свыше 7,5 тысячи гектаров высадят в Ханты-Мансийском автономном округе в 2020 году в рамках программы лесовосстановления, РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:37

2020-09-18T13:37

2020-09-18T14:41

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

нефтеюганский район

общество

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Около 28 миллионов деревьев на площади свыше 7,5 тысячи гектаров высадят в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a> в 2020 году в рамках программы лесовосстановления, сообщила глава региона <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a>.Губернатор Югры в пятницу провела онлайн-встречу с экологами, общественниками, блогерами, а также предпринимателям, работающими в сфере экотуризма. Они обсудили меры по сохранению природы автономного округа, а также озвучили ряд связанных с этим инициатив. В частности, Комарова подчеркнула, что Югра нарабатывает практику, согласно которой планируется достичь показателя один к одному по посаженным и погибшим вырубленным деревьям."В этом году, с учетом федерального проекта сохранения лесов, мы планируем, что высадим почти 28 миллионов деревьев на площади 7,7 тысячи гектаров. Мы нарабатываем практику, закрепленную в федеральных требованиях, достичь показателя один к одному посаженных деревьев, леса, той площади, какая ушла в связи с погибшими или вырубленными лесами", - сказала глава региона.Комарова также обратила внимание профильных ведомств и служб на обеспечение безопасности, особенно пожарной, на территориях природных парков в Югре, некоторые из которых пользуются популярностью среди туристов, в том числе иностранных.Кроме того, в ходе встречи губернатор автономного округа предложила чаще проводить в городах и районах Югры мероприятия, которые бы способствовали активному формированию культуры раздельного сбора отходов среди жителей. Согласно планам, к 2024 году в регионе должны появиться пять больших комплексных полигонов по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов. По информации, прозвучавшей во время эфира, ввод в эксплуатацию первого из них - в <a href="http://ria.ru/location_Neftejuganskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Нефтеюганском районе</a> - намечен на второй квартал 2021 года.

https://ria.ru/20200915/yugra-1577244432.html

ханты-мансийский автономный округ

нефтеюганский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, нефтеюганский район, общество